Formel 1: Verstappen-Weggefährte packt aus! Weltmeister vor großem Debakel?

Für Max Verstappen begann die Formel-1-Saison 2025 nicht so erfolgreich, wie man es von dem Niederländer gewohnt ist. Nun äußerte sich ein Freund des viermaligen Weltmeisters zur aktuellen Situation. Aber der Reihe nach.

In den vergangenen Jahren war Max Verstappen in der Formel 1 der Konkurrenz Jahr für Jahr davongeflogen. Das ist in dieser Saison anders. McLaren dominierte die ersten Rennen. Einzig in Japan durfte Verstappen einen Sieg bejubeln.

Formel 1: Verstappen vor Debakel?

In der Fahrerwertung liegt der 27-Jährige daher hinter Oscar Piastri und Lando Norris auf dem 3. Platz. Erlebt der Red-Bull-Pilot in dieser Saison womöglich ein großes Debakel und wird er im Kampf um den WM-Titel etwa gar kein Wörtchen mitreden?

Ein guter Freund von ihm bezweifelt das. Der Kickboxing-Champion Rico Verhoeven sagt im Gespräch mit „GPblog“: „Die Saison hat gerade erst begonnen. Wir haben noch so viele Rennen vor uns.“

Verhoeven weiß genau, dass sein Kumpel Verstappen alles dafür gibt, um im Laufe der Saison wieder zu alter Stärke zu finden. „Letztendlich geht’s um die Einstellung“, so der Kickboxing-Profi: „Max konzentriert sich auf das, was er tut.“

Red Bull mit Problemen

Fakt ist: Der Red Bull ist in dieser Saison der Formel 1 nicht so übermächtig wie in den Vorjahren. „Es ist nicht alles nach ihrem Willen gelaufen. Aber in anderen Saisons hatten sie auch Rückschläge erlebt“, so Verhoeven über das Red-Bull-Team, von dem er überzeugt ist, dass es schon bald wieder auf die Erfolgsspur abbiegt.

Max Verstappen solle sich den erfolgreichen Japan-GP als Motivation vor Augen führen, findet Verhoeven. „In Japan fährt er fantastisch“, so der 36-Jährige, der in Bezug auf den für Verstappen enttäuschenden Bahrain-GP meint: „Und dann ist es ein bisschen Drama oder einfach nur ärgerlich.“

Am 4. Mai kann Verstappen bereits beweisen, dass er es besser kann. Dann macht die Formel 1 Halt in Miami, ehe der Rennzirkus zwei Wochen später seine Europa-Tour beginnt.