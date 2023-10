Formel 1: Verstappen nicht begeistert! Red Bull greift in Mexiko zu drastischer Maßnahme

Wenn die Formel 1 an diesem Wochenende in Mexiko zu Gast ist, wird es für einen Red-Bull-Piloten ein ganz besonderes Rennen: Sergio Perez. In seinem Heimatland möchte der Pilot endlich wieder einen Erfolg einfahren, nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten nur noch Kritik hagelte.

Doch beim österreichischen Rennstall gibt es große Sorgen. Das Formel-1-Team hat die Sicherheitsmaßnahmen für Weltmeister Max Verstappen erhöht, dem diese natürlich nicht gefallen.

Formel 1: Leibwächter für Verstappen

Worum geht’s? Beim vergangenen Formel-1-Rennen in Austin bekam Max Verstappen viele Buhrufe – die meisten wohl von mexikanischen Fans, die nach Texas zum Grand Prix gereist sind. Nun ist die Motorsport-Königsklasse in Mexiko zu Gast – der Heimat von Sergio Perez.

Auch interessant: Formel 1: Spektakulärer Red-Bull-Wechsel? Teamchef-Aussagen lassen Piloten hoffen

Red Bull sorgt sich um den dreimaligen Weltmeister und hat jetzt drastische Maßnahmen für den Mexiko-GP angekündigt. An dem Wochenende wird Verstappen von zwei Leibwächtern begleitet, bestätigte Motorsportchef Helmut Marko bei „F1-Insider“. „Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir auf Nummer sicher gehen“, so der Österreicher.

Die Buhrufe und Pfiffe sind aber nicht die Gefahr, der Verstappen ausgesetzt ist. In den sozialen Medien gab es mehrere Drohungen gegen den Weltmeister. Vielmehr sind diese der Grund, warum der Niederländer von zwei Leibwächtern vor möglichen Vorfällen in Mexiko geschützt werden soll.

Heimrennen für Perez

Einen großen Anteil, dass Verstappen aktuell bei den mexikanischen Formel-1-Fans nicht so beliebt ist, ist der Vater von Teamkollege Sergio Perez. In mehreren Interviews mit mexikanischen Medien sorgte er immer wieder dafür, dass der Red-Bull-Pilot bei den Landsleuten nun das neue Feindbild sei. Verstappen soll laut ihrer Meinung der Grund sein, wieso Perez sich aktuell in einer Formkrise befinde.

Mehr News für dich:

So soll das Brauseteam sich nur für Verstappen einsetzen und Perez keine Chance geben, seine wahre Leistung zu zeigen, so der Mexikaner über seinen Sohn. Perez wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder für seine schwachen Leistungen kritisiert. Es wird sogar über ein vorzeitiges Aus spekuliert, obwohl er bei Red Bull noch einen Vertrag bis Ende 2024 hat.