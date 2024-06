Formel 1: Verstappen lässt aufhorchen – nächster Rückschlag für Red Bull?

Vier Sieger gab es in der laufenden Formel-1-Saison schon! Während das für viele Fans ein Traum ist, da dadurch die Rennen spannender laufen, ist Red Bull nicht ganz zufrieden. In drei Rennen musste der Weltmeister-Rennstall sich geschlagen geben. Dreimal konnte also kein Red-Bull-Pilot gewinnen.

Für Max Verstappen ist das schon fast frustrierend. Dass der dreifache Formel-1-Weltmeister nicht auf dem Podium steht, ist für ihn schon ungewöhnlich. Vor allem beim Monaco-GP verzweifelte er regelrecht. Ob es jetzt in Kanada besser laufen wird? Der Niederländer hat keine gute Prognose für die Red-Bull-Fans.

Formel 1: Verstappen lässt aufhorchen

Und plötzlich ist es in der Formel 1 spannend! Nach Carlos Sainz und Lando Norris konnte auch Charles Leclerc seinen ersten Sieg in diesem Jahr einfahren und das nächste Mal die Red-Bull-Dominanz durchbrechen. Der Monegasse gewann sein Heimrennen in Monaco. Max Verstappen wurde nur Sechster, Sergio Perez flog nach einer Kollision sogar in der 1. Runde komplett raus.

Viele Experten glauben jetzt, dass Red Bull beim Großen Preis von Kanada wieder auferstehen und wieder dominieren wird. Max Verstappen allerdings spielt die Erwartungen herunter. Der Niederländer glaubt nicht an ein positives Wochenende in Montreal.

„Wir müssen abwarten und sehen – auch neuer Belag“, sagte er in einer Medienrunde, als er nach den Aussichten des Teams in Kanada gefragt wurde. Der Star-Pilot weiter: „Ich denke, das könnte einem immer einige Überraschungen bereiten. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht unser stärkstes Wochenende sein, aber wahrscheinlich ein bisschen besser als beim Großen Preis von Monaco.“

Nächster Red-Bull-Rückschlag?

Verstappen zeigte sich in Monaco immer wieder unzufrieden mit der Geschwindigkeit des RB20 beim vergangenen Formel-1-Rennen und betonte, dass das Team das Auto verbessern müsste. „Ich denke, wir nehmen alles sehr ernst, aber manchmal sind Dinge nicht sehr einfach zu beheben“, erklärte er. „Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

Da wittert die Konkurrenz um McLaren und Ferrari ihre Chance. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen Red Bull immer wieder große Probleme bereitet und hoffen nun auch in Kanada, den nächsten Sieg einfahren zu können.