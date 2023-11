Formel 1: Irre Enthüllung am Boxenfunk – Red-Bull-Bosse wetten auf Max Verstappen

Beim Saisonfinale, dem Großen Preis von Abu Dhabi, ist Red Bull völlig tiefenentspannt. Kein Wunder. Schließlich ist der WM-Titel von Max Verstappen längst eingetütet – und auch Platz eins in der Konstrukteurswertung der Formel 1 ist Red Bull schon länger sicher.

Wie entspannt die Stimmung bei Red Bull beim Saisonfinale der Formel 1 wirklich ist, machte eine Enthüllung nach dem Qualifying deutlich. Die Red-Bull-Bosse Christian Horner und Dr. Helmut Marko erlaubten sich eine kleine Wette.

Formel 1: Irre Wette zwischen Dr. Marko und Horner

Nach dem sich Max Verstappen im Qualifying wieder einmal Platz eins gesichert hatte, meldete sich ein freudiger Christian Horner am Boxenfunk zu Wort: „Sehr gut gemacht, Max. Du hast mir gerade 500 Euro von Helmut gewonnen“, sagte der Teamchef.

„Helmut hat eine Wette verloren? In welcher Welt leben wir?“, fragte Verstappen ungläubig. Dann erklärt Horner: „In der Wette ging es darum, dass du in der ersten Reihe stehst.“ Marko wettete dagegen. Der 80-Jährige erwartet seinen Superstar nach den schwierigen Trainingssessions nur in der zweiten Startreihe.

„Das Geld geht an die Bar“

Im Anschluss klärte Dr. Marko bei Sky noch mal genau auf: „Ich habe gewettet, dass er in der zweiten Reihe steht, Christian setzte auf die erste Startreihe. Es ging um 500 Euro“, so Marko. Das Geld wird aber nicht an Horner gehen, sondern geht an die Mitarbeiter.

„Das Geld geht an die Bar, in dem Hotel, wo die Mechaniker untergebracht sind. Die werden morgen einen schönen Abend haben“, verriet der Red-Bull-Boss. Na dann kann nach dem Saisonfinale ja ordentlich auf das extrem erfolgreiche Jahr angestoßen werden.

