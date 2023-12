Formel 1: Heftige Mercedes-Ansage an Verstappen und Co. – „Werden es bereuen“

Bei Mercedes steckt nach einer weiteren enttäuschenden Formel-1-Saison viel Wut im Bauch. Ohne einen einzigen Sieg endete das Jahr 2023 für Lewis Hamilton und George Russell.

Von Teamchef Toto Wolff gibt es dennoch aufmunternde Worte und gleichzeitig eine heftige Ansage an Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und die restlichen Konkurrenten. Die Silberpfeile wollen im kommenden Jahr nämlich richtig angreifen.

Formel 1: Heftige Mercedes-Ansage an Verstappen und Co.

Die mittlerweile dritte Formel-1-Saison in Folge, in der kein Mercedes-Pilot Weltmeister geworden ist. Für Toto Wolff eine mehr als ungewohnte Situation. Schließlich holte das Superteam mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg sieben WM-Titel in Folge. Doch die letzten drei Jahre war Max Verstappen im Red Bull einfach zu schnell. Und oftmals landeten sogar die Konkurrenten mit Ferrari und Aston Martin vor den Silberpfeilen.

Eine Situation, mit der man beim deutschen Team gar nicht zufrieden ist. „Wir haben viel gelernt. Bei schwierigen Rennen und Jahreszeiten lernt man am meisten“, wird Wolff vom Online-Portal „formu1a.uno“ zitiert.

Danach gab es noch eine deutliche Ansage in Richtung Verstappen, Leclerc und Co. „Die Tage, die wir verlieren, sind die Tage, die unsere Rivalen bereuen werden, weil wir am meisten lernen.“

Silberpfeile für 2024 optimistisch

Für 2024 wollen Wolff und Mercedes in der Formel 1 wieder angreifen. Dann soll endlich wieder ein Sieg gelingen. „Ich denke, wir haben als Organisation, als Menschen, aber auch technisch so viele Lektionen gelernt, die für die Zukunft von Vorteil sein werden.“

Seine beiden Piloten hoffen ebenfalls auf ein besseres Jahr. „Wir wollen 2024 vorne mitspielen. Ich denke, die letzten beiden Saisons hatten wir unvorhersehbare Probleme mit dem Auto und jetzt gibt es ein stabiles Reglement. Das Auto für das nächste Jahr ist nicht allzu anders, also sollte es keine weiteren Probleme geben“, sagte beispielsweise Russell.

Hamilton indes träumt weiter von seinem achten WM-Titel. Aber noch schlimmer für den Briten: Sein letzter Sieg liegt mehr als zwei Jahre zurück. Am 5. Dezember 2021 gewann er zuletzt ein Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Seitdem hatte er gegen Verstappen und Red Bull keine Chance gehabt.