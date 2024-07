Formel 1: Team setzt Fahrer vor die Tür – kehrt er nie wieder zurück?

Der nächste Domino-Stein ist gefallen. In der Formel 1 steht Haas aktuell gut da – vor allem dank der guten Leistungen von Nico Hülkenberg. In der kommenden Saison muss und will sich der Rennstall neu aufstellen.

Nico Hülkenberg schließt sich bekanntermaßen Sauber beziehungsweise Audi an. Und jetzt herrscht auch Gewissheit bei Kevin Magnussen. Vor dem Rennen in Ungarn verkündet Haas den Abschied des Dänen. War es das für ihn in der Formel 1?

Formel 1: Magnussen muss gehen

Nachdem sich Haas das Doppel-Rookie-Experiment mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin getraut hatte, war die Rückholaktion von Magnussen 2022 die erste Korrektur. Bereits von 2017 bis 2020 war er Fahrer des Teams gewesen. Doch jetzt geht auch sein zweiter Tanz mit dem US-Rennstall zu Ende. Das verkündete Haas am Donnerstag (18. Juli).

Man könne bestätigen, „dass Kevin Magnussen sein Cockpit nach Ablauf seines aktuellen Vertrags am Ende der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 aufgeben wird“, heißt es in einer Mitteilung. Dennoch freue sich das Team, bis zum Ende der Saison mit dem Dänen noch zusammenzuarbeiten.

Teamchef bedankt sich

„Er war über die Jahre hinweg wirklich eine tragende Säule in unserem Fahreraufgebot“, erklärte Teamchef Ayao Komatsu, der sich ausdrücklich für die Verdienste Magnussens bedankte. „Niemand ist mehr Rennen für uns gefahren.“

Mit seinen 31 Jahren ist Magnussen sicherlich ein solider Fahrer, aber keineswegs ein Ausnahmetalent. Es drängt sich die Frage auf, ob das Aus bei Haas gleichbedeutend mit seinem endgültigen Ende in der Königsklasse ist. Schon 2021 wollte ihn kein anderer Rennstall, bis das US-Team ihn zurückholte. Derzeit ist der Fahrermarkt aber noch umkämpfter und die Chancen damit noch geringer, woanders unterzukommen.

Formel 1: Andere Tätigkeit gesucht

Daraufhin lassen auch die Aussagen Komatsus deuten, die nahelegen, dass Magnussen vielleicht schon anderes vorhat. Er hoffe, „dass wir angesichts der besonderen Beziehung zwischen Kevin und dem Team einen Weg finden werden, in irgendeiner Form weiter zusammenzuarbeiten“, so Komatsu.

Damit dürfte der Rennstall in Kürze sein neues Fahrerduo für die Formel 1 vorstellen. Zuletzt gab es Gerüchte um Esteban Ocon und Oliver Bearman.