Formel 1 gibt es offiziell bekannt – wichtige Entscheidung gefallen!

Liberty Media, der Eigentümer der Formel 1, hat einen neuen Boss. Das gab das Unternehmen am Donnerstag (9. Januar) offiziell bekannt. Damit ist die Nachfolge von Greg Maffei offiziell geklärt.

Derek Chang wird ab dem 1. Februar die Rolle des CEO und Präsidenten von Liberty Media übernehmen. Chang will sich hauptsächlich auf das weitere Wachstum der Formel 1 und der MotoGP konzentrieren.

Formel 1: Neuer Boss von Liberty Media vorgestellt

Mit dem Ende des Jahres ist Greg Maffei als CEO von Liberty Media ausgeschieden. Wenige Tage danach hat das Medienunternehmen, das die Formel 1 2016 für stolze 4,4 Milliarden US-Dollar (3,93 Millionen Euro) erwarb, seinen Nachfolger bekanntgegeben.

Derek Chang übernimmt ab dem 1. Februar die Rolle des CEO und des Präsidenten. Er ist bereits seit März 2021 Mitglied des Verwaltungsrats von Liberty Media. Damit verfüge er über „ein tiefes Verständnis der operativen Geschäfte und der Unternehmensgeschichte von Liberty“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Pläne von Chang

Chang selbst betonte: „Unser derzeitiger Fokus ist klar: die Optimierung der Portfoliostruktur mit der Abspaltung von Liberty Live und die Unterstützung des Wachstums unserer attraktiven operativen Vermögenswerte, einschließlich F1 und MotoGP nach der Übernahme, um deren Dynamik fortzusetzen und in die Zukunft zu investieren. Liberty war schon immer ein langfristig orientiertes Unternehmen, das aber auch in der Lage ist, neue Chancen schnell zu ergreifen. Beides wird in unserer Strategie auch in Zukunft der Fall sein.“

Das könnte dich auch interessieren:

In der Vergangenheit war Chang der CEO von NBA China und arbeitet zuletzt für EverPass Media tätig, ein Unternehmen, das Live-Sport, darunter die NFL und die Premier League, an Unternehmen und kommerzielle Einrichtungen liefert. Er ist also im Thema Sport-Übertragungen sehr bewandert.

Bis Chang am 1. Februar seinen Job antritt, wird der Liberty-Vorsitzende John Malone als Interims-CEO agieren.