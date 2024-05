Formel 1: Bekommt Lawson endlich einen Platz? Diese Worte sind niederschmetternd

Es waren fünf Formel-1-Rennen, die Liam Lawson im vergangenen Jahr für das damalige Alpha-Tauri-Team fuhr und dennoch konnte der Neuseeländer mit seinen starken Leistungen einen Eindruck hinterlassen. Seitdem wird nämlich fleißig über seine Zukunft spekuliert.

Bei der Visa Cash App RB gibt es nämlich eine Möglichkeit für Lawson, schon in dieser Formel-1-Saison wieder ins Auto zu steigen. Daniel Ricciardo kann derzeit nämlich nicht überzeugen. Vor einigen Wochen gab es noch positive Aussagen für Lawson. Das hat sich mittlerweile aber geändert.

Formel 1: Bekommt Lawson endlich einen Platz?

Es gibt nur 20 Plätze in der Formel 1. Alle 20 Cockpits sind heiß begehrt. Umso schwieriger ist es für junge Piloten, einen Sitz zu erhalten. Lange müssen sie sich gedulden, bis sich die Chance bietet. Das war bei Liam Lawson im vergangenen Jahr der Fall, als er für Daniel Ricciardo als Ersatz beeindrucken konnte. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass Lawson einen festen Platz in der Motorsport-Königsklasse verdient hätte.

Am besten bei der Visa Cash App RB, dem Schwesterteam von Red Bull. Ricciardo kann nämlich nicht überzeugen, schwächelt in der bisherigen Saison. Peter Bayer, CEO von Red Bull Racing, hat nun erklärt, dass Lawson der nächste Pilot in der Reihe ist, der einen Sitz bekommen könnte. Sicher ist es allerdings nicht.

„Es ist noch sehr früh“, sagt VCARB-CEO Peter Bayer gegenüber dem Portal „Speedcafe“. „Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich der globale Markt entwickelt. Wenn es einen Wechsel in unserem Team gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Liam derjenige ist, der sich einen Platz sichert.“ Wenn Lawson von Red Bull nicht vor 2025 einen Platz angeboten bekommt, stehe es dem Neuseeländer frei, Angebote von anderen Teams in Betracht zu ziehen.

„Man weiß nicht, wie es bei Red Bull läuft“

Ob Lawson einen Sitz bekommt, hängt auch davon ab, was bei Red Bulls Schwesterteam passiert. Sergio Perez könnte womöglich Red Bull verlassen. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat noch einen Vertrag bis 2028. Hier soll aber auch Carlos Sainz im Gespräch sein, der dann an der Seite des Niederländers fahren könnte.

Alles hängt derzeit davon ab, wie sich die Situation bei Red Bull entwickelt. Diese ist allerdings unklar. „Man weiß nicht, wie es bei Red Bull läuft. Möglicherweise könnte es dieses Jahr passieren, denke ich. Aber er ist unser Reservefahrer, wir haben klar gesagt, dass er unser Kandidat Nummer eins für einen Platz ist, wenn es einen Platz gibt“, so Bayer über Lawson.

Der Neuseeländer muss sich also weiter gedulden. Sollte Ricciardo in den kommenden Rennen nicht überzeugen, kann es schnell gehen. Allerdings hören sich die Worte von Bayer nicht unbedingt so danach an, als würde Red Bull den Australier degradieren.