Formel 1: Lawson bei Red Bull vor dem Aus – plötzlich gibt es wilde Comeback-Gerüchte

Und die erste Entlassung der Saison ist: Liam Lawson! Nach nur zwei Rennen in der Formel 1 deutet alles darauf hin, dass der Neuseeländer seinen Platz an der Seite von Max Verstappen verliert. Nach den Auftritten in Australien und China herrscht bei Red Bull blankes Entsetzen.

Es sieht danach aus, als würde Lawson schon beim Großen Preis von Japan nicht mehr im Red Bull sitzen (hier mehr dazu erfahren). Die Frage nach kurzfristigem Ersatz stellt sich. Und hier kommen plötzlich Gerüchte um ein Formel-1-Comeback auf.

Formel 1: Lawson-Ersatz steht bereit

Als Ersatz für Lawson, so viel ist klar, steht mutmaßlich Yuki Tsunoda bereit. Der Japaner wartet seit Jahren auf seine Chance, sich im Hauptteam zu beweisen. Dass Red Bull in diesem Winter Lawson den Vorzug gab, war eine harte Ohrfeige für ihn.

Doch die Ergebnisse der ersten beiden Rennen haben bei den Verantwortlichen zu einem Umdenken geführt. Mit einem Crash in Australien und schwachen Auftritten in China schoss sich Lawson selbst ins Aus. Kommt es ganz bitter, ist seine Formel-1-Karriere schon wieder vorbei!

Comeback bei Racing Bulls?

Im Normalfall würden Tsunoda und Lawson natürlich einfach ihre Sitze tauschen. Doch wie die spanische Ausgabe von „Motorsport.com“ berichtet, hat Red Bull für den frei werdenden Platz bei den Racing Bulls angeblich ein Auge auf Franco Colapinto geworfen.

Der Argentinier hatte im vergangenen Jahr bei Williams für Furore gesorgt, ging bei der Cockpit-Vergabe für 2025 allerdings leer aus. Derzeit ist er von Williams an Alpine ausgeliehen, wo er offiziell Ersatzfahrer ist. Doch längst sind sich Experten einig, dass er sehr schnell Jack Doohan ersetzen wird.

Auch deshalb bleibt abzuwarten, was an den Red-Bull-Gerüchten um Colapinto dran ist. Klar ist aber: Lawson muss mächtig zittern, damit seine Karriere in der Formel 1 noch weiter geht. Dass Christian Horner und Helmut Marko in Fahrerfragen nicht lange fackeln, ist schon lange kein Geheimnis mehr.