Formel 1: Völlig irre! Verrät ein Lügendetektor die wahren Pläne von Lewis Hamilton?

Der erste Grand Prix des Jahres war gleich ein herber Nackenschlag. Mercedes wusste, dass sie in der Formel 1 hinter Red Bull zurückliegen. Doch wie eklatant der Unterschied ist, offenbarte sich am Sonntag. Verstappen und Co. seien auf einem anderen Planeten unterwegs gab Teamchef Toto Wolff konsterniert zu.

Was bedeutet das für Lewis Hamilton? Der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 geht seinem Karriereende entgegen. Vielfach spekulierten Experten, dass er einen Schlussstrich ziehen werde, wenn wieder kein konkurrenzfähiges Auto hat. Dem ging „Sky“ mit einem Lügendetektor auf den Grund.

Formel 1: Hamilton kann nichts verbergen

Der britische Ableger des Pay-TV-Imperiums traf sich am Bahrain-Wochenende mit dem Mercede-Piloten zu einem Interview. Der Clou: Hamilton wurde verkabelt, um bei seinen Antworten Puls und Herzschlag zu messen. Zudem durfte er Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Der Wahrheitsgehalt seiner Antworten wurde in Echtzeit überprüft.

Hamilton war gleich zum Start spürbar nervös und erklärte mit einem Lächeln. „Ich bereue es jetzt schon, zugesagt zu haben. Mein Puls ist direkt höher“, sagte der Formel-1-Star. Dann ging es auch schon los mit dem Verhör.

Frage nach dem achten Titel

Neben einigen lustig gemeinten Fragen und Lachern, gab es zum Ende auch die Frage nach seiner Zukunft. Ob er in der Formel 1 bleiben werde, bis er seinen achten Titel hat, lautete die Frage an Hamilton. Nach kurzem Zögern antwortete der Mercedes-Pilot: „Ja.“

Die Überprüfung des Detektors brachte ans Licht: Hamilton sagt die Wahrheit! Eine Erleichterung für ihn, dass er hier nicht einer Lüge überführt wurde, aber auch für die Fans, die sich sorgen, Hamilton könnte sich bald zur Ruhe setzen.

Formel 1: Verhandlungen ruhen

Aktuell läuft der Vertrag des 38-Jährigen bis zum Saisonende. Mehrmals hatten er und Mercedes bekundet, verlängern zu wollen. Weil die Gespräche allerdings noch nicht anlaufen, wird die Situation kritisch beäugt.

Mit einem achten WM-Titel würde sich Hamilton endgültig zum unangefochtenen Formel-1-König krönen. Dann würde er auch Michael Schumacher hinter sich lassen. Aktuell teilen sich beide den Titel des Rekordweltmeisters.