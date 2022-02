Formel 1: Hollywood-Star von Hamilton angetan – „Ein Beispiel für viele Menschen auf der Welt“

Lewis Hamilton begeistert Fans auf der ganzen Welt. Der Fahrer der Formel 1 glänzt nicht nur mit seinen Titeln.

Tatsächlich wird Hamilton für so viel mehr gefeiert, egal ob innerhalb oder außerhalb der Formel 1. Nun zeigt sich auch ein Hollywood-Star von dem Mercedes-Piloten mehr als angetan.

Formel 1: Tom Holland von Hamilton begeistert – „Ist ein Vorbild“

Der Februar ist in den USA der Black History Month, in dem der Beitrag von Afroamerikanern zur Geschichte der USA gewürdigt werden soll. Ein Interviewer wollte in diesem Zusammenhang von Tom Holland wissen, welche Person ihm als erstes einfalle, von der man etwas lernen könne. Ohne großartig nachdenken zu müssen, fing Holland an, über seinen Freund Lewis Hamilton zu schwärmen.

Hollywood-Star Tom Holland. Foto: imago images/NurPhoto

„Ich meine, wenn man sich Lewis Hamilton und seine Karriere ansieht. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit ihm zu Abend gegessen. Er ist ein Vorbild für so viele Menschen auf der ganzen Welt.“ Was ein Lob für den F1-Piloten.

Umgang mit dem Saisonfinale für Holland beeindruckend

Der Schauspieler Tom Holland findet, dass Lewis Hamilton jeden Tag Geschichte schreibe. Dabei habe Holland gerade das Saisonfinale beeindruckt: „Was ihm am Ende der letzten Saison widerfahren ist und seine Fähigkeit, trotz aller Widrigkeiten mit so viel Anmut zu verlieren, in einem Sport, der scheinbar so elitär ist.“

who was gonna tell me that tom holland had dinner with THE lewis hamilton two weeks ago??? pic.twitter.com/9pzTacoq78 — kit (@landocherry) February 4, 2022

Hamiltons Karriere spreche für sich. „Er hat so ziemlich jeden Rekord gebrochen und jede gläserne Decke durchbrochen, die man sich nur vorstellen kann“, erklärt der Hollywood-Star, der unter anderem Peter Parker alias Spider-Man bekannt ist. Holland findet aber noch mehr Lobesworte für Hamilton: „Er ist also jemand, der mich sehr beeindruckt, und er schreibt jeden Tag Geschichte, also gratuliere ich ihm.“ Hamilton dürften diese Worte sichtlich freuen.