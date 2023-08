Formel 1: Hamilton-Hammer steht wohl kurz bevor! Ist es endlich passiert?

Ist es jetzt endlich so weit? Lewis Hamilton und Mercedes sollen in der Sommerpause Nägel mit Köpfen gemacht haben. Laut italienischen Medien habe der Brite sein neues Arbeitspapier schon unterschrieben. Beim nächsten Formel-1-Rennen in Zandvoort soll die frohe Botschaft verkündet werden.

Unklar ist aber noch, wie lange Lewis Hamilton in der Formel 1 und bei Mercedes bleibt. Die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers ist nicht bekannt. Darüber gibt es wilde Spekulationen.

Formel 1: Hat Hamilton schon unterschrieben?

Unter Berufung auf die „Corriere dello sport“ meldet das italienische Portal „formulapassion.it“, dass Lewis Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes verlängert hat. Demnach plane der Rennstall die Verkündung des neuen Deals am nächsten Rennwochenende in Zandvoort (25. – 27. August).

Hamiltons aktuelles Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Dass er seinen Vertrag bei Mercedes verlängern wird, galt aber nur noch als Formsache. „Es geht nur noch um Details, eine Sache zwischen den Anwälten beider Seiten. Wir sind sehr nahe dran“, sagte der 38-Jährige im Juli: „Aber wann genau alles vollzogen ist, kann ich euch nicht sagen.“

Jetzt ist es offenbar passiert. Die Sommerpause könnten Mercedes und Hamilton genutzt haben, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Zum Start der zweiten Saisonhälfte soll dann die offizielle Verkündung folgen – ausgerechnet bei Verstappens Heim-Rennen in Zandvoort.

Vertragslaufzeit unklar

Über die Vertragslaufzeit kann bislang aber nur spekuliert werden. Hamilton selbst sagte zuletzt: „Ich hoffe, dass ich noch deutlich länger hier bin. Ich habe das Gefühl, dass ich mindestens noch fünf Jahre in mir drin habe.“ Ob Mercedes die Vertragslaufzeit aber überhaupt preisgibt, ist fraglich. In der Regel heißt es nur „ein mehrjähriger Vertrag“. Das könnten zwei Jahre oder auch fünf sein.