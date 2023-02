Formel 1: Hamilton wegen Zukunft ratlos – „Es ist ein bisschen schwer“

In einer Woche ist es wieder so weit. Wenn die fünf Startampeln aufleuchten und das Rennen unter dem Lärmen von 20 Formel-1-Motoren freigeben, ist die neue Saison eröffnet. Eine der vielen Fragen, die sich die Fans stellen: Wie wird Mercedes performen?

Die Silberpfeile kommen wohl aus ihrer schwierigsten Saison. Nur ein Rennsieg gelang in der Formel 1. Als vorheriger Dauersieger bei den Konstrukteuren landete man nur auf dem dritten Platz. Und jetzt?

Formel 1: Größtes Problem beseitigt

Zunächst einmal gibt es aber gute Nachrichten für alle, die es mit Mercedes halten. Das größte Problem der vergangenen Saison hat man beseitigt. Sorgte das „Bouncing“ bei Lewis Hamilton 2022 teilweise für heftige Rückenschmerzen, ist davon offenbar nichts mehr übrig.

Ein wichtiger Schritt, um in diesem Jahr Ferrari und Red Bull angreifen zu können. Doch ob das gelingt, steht derzeit noch in den Sternen. Kannte die Formel 1 Mercedes und Hamilton bisher eigentlich angriffslustig, gibt sich der Superstar nach den Tests in Bahrain trotzdem ratlos.

Durchwachsene Tests

„Es ist ein bisschen schwer, es zusammenzufassen“, erklärte der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 auf die Testtage angesprochen. Als eher durchwachsen beurteilte er die Generalprobe. Denn wo das Bouncing fehlte, streikte beispielsweise am zweiten Tag die Hydraulik und sorgte für einen Ausfall der Silberpfeile.

Auch wurde deutlich, dass man vom Speed her noch nicht bei den beiden Hauptkonkurrenten zu sein scheint. „Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen“, lautet daher Hamiltons Urteil. „Es gibt immer noch ein paar tieferliegende Dinge, durch die wir uns arbeiten müssen.“

Formel 1: Wer gewinnt den Auftakt?

Viele Fragen bezüglich der Erfolgschancen Mercedes‘ sind also noch offen. Am letzten Testtag holte Hamilton immerhin noch die zweitschnellste Zeit. Doch ob das für einen Erfolg beim ersten Rennen oder in der ersten Saisonhälfte reicht? Das bleibt abzuwarten.

Die großen Favoriten bleiben Red Bull und Ferrari. Und sollte Fernando Alonso seine starken Eindrücke bestätigen, hat Mercedes plötzlich auch noch einen weiteren Konkurrenten in der Formel 1.