Formel 1: Irre Hamilton-Enthüllung! Ist DAS die Racheaktion von Toto Wolff?

Es ist ein Thema, das die Formel 1 beschäftigt und auch noch weiterhin beschäftigen wird: Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Anfang Februar sorgte die Nachricht für ein Beben in der Motorsport-Königsklasse. Es bleibt weiterhin DAS Gesprächsthema unter Fans, Fahrern und den Verantwortlichen.

Nach und nach geraten immer mehr Enthüllungen ans Tageslicht. Nun gibt es eine weitere Meldung, in der Toto Wolff eine wichtige Rolle spielt. Ist das die Rache des Formel-1-Teamchefs?

Formel 1: Irre Hamilton-Enthüllung!

Erst war es ein Gerücht, dann wurde daraus mehr und am Ende verkündeten Ferrari und Mercedes es selbst: Den absoluten Hammer-Wechsel von Formel-1-Star Lewis Hamilton. Ab 2025 wird der siebenfache Weltmeister für die Scuderia an den Start gehen. Nicht nur in der Motorsport-Welt sorgte das für ein Beben. Zahlreiche Sportstars waren schockiert. Damit hatte schließlich niemand gerechnet.

Für Hamilton geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Für Mercedes wird es ein bitterer Abschied von einer Legende, der zu besten Zeiten kaum zu schlagen war. Besonders einer wird unglücklich sein: Toto Wolff. Der Mercedes-Teamchef hat eine enge Beziehung mit Hamilton und war der festen Überzeugung, dass der Superstar im Team bleibt. Schließlich hatte er erst im vergangenen Jahr verlängert.

Doch es kam alles anders. Über die Verkündung sagte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur damals noch: „Wir haben uns entschieden, den Wechsel vor dem Saisonstart bekannt zu geben, um keine Ablenkungen zu haben.“ Ist das wirklich so? Ivan Capelli, langjähriger Formel-1-Pilot verriet in einem Interview mit „La Gazzetta dello Sport“, dass Toto Wolff die Gerüchte um den Wechsel sofort leakte. Eigentlich war nämlich geplant, dass der Hammer zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison verkündet werden sollte.

Wolff soll Hamilton-Wechsel geleakt haben

Wolff erklärte zuletzt, dass Hamilton am 31. Januar beim Frühstück offiziell die Nachricht überbrachte, das Formel-1-Team zu verlassen. Am nächsten Tag wurde die Ankündigung offiziell gemacht. Hamilton selbst enthüllte, dass er es seinen Eltern erst Stunden vor der Verkündung vom Wechsel erzählt hatte.

Im BBC-Podcast „F1: Back at Base“ verriet er: „Ich habe mit Niemandem gesprochen. Ich habe es meinen Eltern erst am Tag der Bekanntgabe erzählt. Niemand wusste es also“, so Hamilton. Ob es tatsächlich Wolff war, der sich dadurch an Ferrari rächen wollte? Schließlich verliert er einen der besten Piloten aller Zeiten und muss für 2025 nun einen Ersatz finden.