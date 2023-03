Formel 1: Teamchef-Aussagen überraschen – was Hamilton wohl dazu sagt?

Mit sieben Weltmeistertiteln in der Formel 1 steht Lewis Hamilton gemeinsam mit Michael Schumacher ganz vorne. Der Brite träumt aber davon, Rekordweltmeister zu werden. Mit seinem aktuellen Auto ist das aber nicht möglich.

Schon nach zwei Rennen in der gerade gestarteten Formel-1-Saison hat Mercedes nun bereits den WM-Kampf aufgegeben. Was Lewis Hamilton wohl dazu sagen wird?

Formel 1: Mercedes gibt WM-Kampf auf

Teamchef Toto Wolff erklärte, dass es unrealistisch sei, dass Mercedes mit dem W14 in diesem Formel-1-Jahr den Rückstand auf Red Bull noch aufholen kann. Dabei sind aber noch 21 Rennen zu fahren. „Wir haben erst zwei Rennen in diesem Jahr absolviert. Aber ist es realistisch, dass wir noch ganz vorne angreifen werden, wenn wir uns die Abstände jetzt ansehen? Nein, ist es nicht“, betonte der 51-jährige Österreicher bei einer Medienrunde.

Wie schon im vergangenen Jahr wird sowohl der Fahrer- als auch Konstrukteurstitel an Red Bull gehen. Wolff gibt beide Titel auf, richtet sich dabei aber trotzdem an sein Team. „Wir wollen und werden einfach alles geben, was wir haben und dann sehen, was dabei herauskommt.“

In der vergangenen Saison schaffte es Mercedes nach einem schwachen Saisonstart noch mal zurückzukommen und den beiden Favoriten auf den WM-Titel Red Bull und Ferrari gefährlich zu werden. Im vorletzten Rennen fuhren George Russell und Lewis Hamilton dann sogar einen Doppelsieg in Brasilien ein.

Wieder kein Titel für Hamilton?

„Wir konnten im vergangenen Jahr im Saisonverlauf viel aufholen. Wir sind immer näher an Red Bull herangekommen und konnten am Ende auch um Rennsiege mitfahren. Ich denke, das muss jetzt auch erst einmal unser Ziel für dieses Jahr sein“, erklärte der Formel-1-Teamchef.

+++ Formel 1: Hamilton kassiert Red-Bull-Abfuhr – „Sehe nicht, wo wir Platz für Lewis haben sollten“ +++

Was Lewis Hamilton wohl dazu sagen wird? Der Brite zeigte sich nach den ersten beiden Rennen verärgert. „Ich habe ihnen letztes Jahr noch gesagt, welche Probleme es mit dem Auto gibt“, wütete er beim zweiten Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Der Brite führte fort: „Ich bin einer der Menschen, die gerne Recht haben. Ich habe zwar nicht immer Recht, aber in diesem Fall hatte ich Recht. Jetzt ist es wichtig, zu den Fehlern zu stehen, sich als Team zusammenzuraufen und das Problem zu lösen.“

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde auch schon über einen Abgang des britischen Superstars spekuliert. Ob er im kommenden Jahr auch noch im Mercedes fahren wird?