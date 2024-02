Formel 1: Insider packt aus – steht nach Hamilton der nächste Mercedes-Schock bevor?

Es gab wohl kaum eine Nachricht in der Formel 1, die für so einen Knall gesorgt hatte, wie der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Anfangs waren es nur Gerüchte, doch dann bestätigte Mercedes den Abgang des siebenfachen Weltmeisters.

Für das einstige Spitzenteam war das natürlich ein Schock. Doch das könnte es wohl noch lange nicht gewesen sein. Laut eines Insiders steht dem Formel-1-Rennstall die nächste Schock-Nachricht bevor.

Formel 1: Insider mit nächstem Schock für Mercedes

Droht Mercedes nach dem Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari der nächste Rückschlag in der Formel 1? „Es gibt Gerüchte, dass er seinen Renningenieur mitnimmt und das wäre das Beste, was ihm passieren kann, denn es gibt so eine starke Bindung zwischen den beiden“, sagt TV-Experte Ralf Schumacher bei „Sky“ und streut damit neue Spekulationen bei den Silberpfeilen.

Bei dem besagten Renningenieur handelt es sich um Pete Bonnington, der auch unter „Bono“ bekannt ist. Der Brite hat mit Lewis Hamilton seit vielen Jahren eine enge Verbindung, feierte mehrere Siege und Titel mit ihm.

Und was sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff über einen möglichen Abgang von Bonnington? „Ich denke, dass dies eine Diskussion ist, die jeder in den kommenden Monaten führen muss“, sagte der Österreicher in einer Medienrunde. „Ich habe bereits mit Bono gesprochen, und als ich es (den Wechsel von Hamilton zu Ferrari, Anm. d. Red.) ihm sagte, meinte er: ‚Ist heute der 1. April?'“.

Folgt Bono Hamilton zu Ferrari?

Nach einem Verbleib hört sich das nicht an, aber auch nicht danach, als würde Bono Hamilton mit zu Ferrari folgen. Doch mit Personal-Rückschlägen kennen sich die Silberpfeile gut aus. In den vergangenen Monaten gab es mehrere wichtige Mitarbeiter, die zur Konkurrenz in der Formel 1 wechselten.

So hatte beispielsweise Chefstratege James Vowles im Winter 2022/23 seinen Wechsel zu Williams bekannt gegeben, wo er als Teamchef arbeitet. Mit Fahrwerkschef Loic Serra wurde bereits ein Mitarbeiter zu Ferrari abgeworben, der gemeinsam mit Hamilton in 2025 bei der Scuderia beginnen wird.

Auf Mercedes kommen einige harte Monate, ja vielleicht sogar Jahre zu. Wie sich das Team von diesen Rückschlägen erholen wird, wird sich zeigen.