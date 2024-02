Beben in der Formel 1! Mercedes macht es offiziell – „Der Tag ist gekommen“

Diese Nachricht trifft die Formel 1 wie einen Donnerschlag. Die Gerüchte, die am Donnerstag (1. Februar) aus dem Nichts aufkeimten, sind wahr: Lewis Hamilton wird von Mercedes zu Ferrari wechseln.

Was sich am Morgen verbreitete wie ein Lauffeuer, wurde noch am gleichen Abend offiziell bestätigt. Die Silberpfeile verkündeten: Nach elf gemeinsamen Jahren in der Formel 1 werden sich die Wege von Lewis Hamilton und Mercedes trennen. Kurz darauf folgte das Ferrari-Statement, in dem der Wechsel verkündet wurde.

Formel 1: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Erst am Morgen des 1. Februar kochte die Gerüchteküche über einen möglichen Wechsel von F1-Superstar Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari. Am gleichen Abend gab es die offizielle Verkündung.

Nach elf Jahren und sechs gemeinsamen WM-Fahrertiteln wird der Brite die Silberpfeile verlassen. „Als Team-Fahrer-Paar ist unsere Beziehung zu Lewis die erfolgreichste, die dieser Sport je gesehen hat. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken“, sagt Teamchef Toto Wolff. „Lewis wird immer ein wichtiger Teil der Mercedes-Motorsportgeschichte sein. Wir wussten jedoch, dass unsere Partnerschaft irgendwann ein natürliches Ende finden würde, und dieser Tag ist nun gekommen. Wir akzeptieren Lewis‘ Entscheidung, eine neue Herausforderung zu suchen, und es ist spannend, über unsere Chancen für die Zukunft nachzudenken. Aber im Moment haben wir noch eine Saison vor uns und wir konzentrieren uns darauf, Rennen zu fahren, um ein starkes Jahr 2024 zu liefern.“

Nur wenige Minuten später war der Wechsel-Hammer offiziell. Ferrari ließ die Verkündung folgen, Hamilton ab 2025 unter Vertrag genommen zu haben. Das Team beließ es bei einem nüchternen Satz: „Die Scuderia Ferrari freut sich bekannt zu geben, dass Lewis Hamilton 2025 mit einem Mehrjahresvertrag zum Team stoßen wird.“

Die logische Konsequenz dieses Wechsel-Hammers wurde ebenfalls noch am Donnerstag offiziell. Carlos Sainz verkündete seinen Abschied von Ferrari, muss für Lewis Hamilton Platz machen. Hier mehr dazu.