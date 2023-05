Formel 1: Irres Hamilton-Gerücht – hat alles bald ein Ende?

Auch wenn er aktuell nicht mehr um Rennsiege fährt, bestimmt Lewis Hamilton weiterhin die Schlagzeilen in der Formel 1. Der Rekordweltmeister ist derzeit gar nicht zufrieden bei Mercedes. Sein Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2023. Ob er verlängert, ist aktuell noch unklar.

Immer wieder keimen Gerüchte über die Zukunft des Formel-1-Stars auf. Wechselt er? Hört er sogar ganz auf? Nun heißt es, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff einen irren Plan hat. Hamilton hört da ganz genau hin.

Formel 1: Irres Hamilton-Gerücht macht die Runde

Eine Sache betonte Lewis Hamilton zuletzt schon mal deutlich: Er wird seine Karriere in der Formel 1 noch nicht beenden. Aber was ist mit seiner Zukunft bei Mercedes? Noch gab es keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Wenn es nach einem Medienbericht aus Spanien geht, hat der Rennstall wohl Zweifel am 38-Jährigen.

So berichtet die katalanische Online-Zeitung „El Nacional“, dass Mercedes angeblich mit den Gedanken spiele, Hamilton im kommenden Jahr durch Ferrari-Pilot Charles Leclerc zu ersetzen. Das wäre mehr als nur ein Hammer in der Motorsport-Königsklasse! Demnach soll man rund um das Team von Toto Wolff nicht zufrieden mit der Leistung des Piloten sein.

Im vergangenen Jahr konnte Hamilton kein einziges Rennen gewinnen, stand allerdings oft auf dem Podium. An Max Verstappen gab es einfach kein Vorbeikommen. In der Gesamtwertung wurde der britische Pilot sogar nur Sechster, während sein Teamkollege George Russel die Saison auf Platz vier beendete. Auch in dieser Saison wird es schwierig, die Red Bulls um Verstappen und Sergio Perez zu überholen. Bislang konnte Hamilton in diesem Jahr nur einmal aufs Podium fahren.

Bahnt sich ein Tausch an?

Was die Zeitung ebenso überraschend erklärt, ist, dass Wolff ein Kritiker von Hamilton sein soll. Wenn man sich allerdings die Aussagen des Teamchefs und auch von Hamilton anhört, sieht das alles doch wieder ganz anders aus. Beim vergangenen Formel-1-Rennen in Miami erklärte Wolff deutlich: „Ich arbeite nun elf Jahre mit Lewis, und jedes Mal, wenn ein Vertrag ausläuft, gehen die Mutmaßungen los. Wir handhaben das aber immer gleich, wir arbeiten in Ruhe daran, ändern eigentlich nur ein paar Zahlen und ein paar Zeiten, aber das alles ist im Tun, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das Ganze dann unterzeichnen.“

Auch Hamilton betonte: „Ich spüre einen starken inneren Antrieb und will noch eine ganze Weile hier bleiben.“ Das Gerücht, dass Leclerc in der nächsten Saison für Mercedes fahren würde, kursiert bereits seit einiger Zeit. Sowohl die Silberpfeile als auch Ferrari dementierten das vehement. Ob da wirklich was dran sein sollte, wird man wohl erst zum Ende der Saison sehen.