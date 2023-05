Formel 1: Wende bei Hamilton und Mercedes? Teamchef Wolff lässt die Fans aufhorchen

Wenn die Formel 1 in der kommenden Woche wieder an den Start geht, dürfen Fans auf viele Veränderungen gespannt sein. Die beinahe einmonatige Rennpause haben alle Teams genutzt, um ihre Autos zu verbessern.

Allen voran Mercedes hatte einiges zu tun. Seit über einem Jahr sind die Silberpfeile nun schon chancenlos gegen Red Bull. Das soll sich unbedingt ändern. Und deshalb will der einstige Formel-1-Primus nun ein Update nach dem anderen bringen.

Formel 1: Hamilton braucht noch einen Titel

Lewis Hamilton hat noch einen großen Traum. Unzählige Rekorde hat der Brite bereits gebrochen und für sich beansprucht. Was noch fehlt? Der alleinige Titel des Rekordweltmeisters. Diesen teilt er sich aktuell noch mit Michael Schumacher.

2021 war Hamilton nah dran, 2022 so weit weg wie noch nie in seiner Karriere. Und auch in diesem Jahr offenbarte sich, dass Mercedes gegen Red Bull und sogar Aston Martin in der Formel 1 aktuell chancenlos ist. Um den Trend umzugehen, erfindet das Team sein Auto gerade neu.

Wolff macht große Ankündigung

Wenn die Formel 1 in der kommenden Woche in Baku fährt, dürfte das Auto generalüberholt sein. Die „No-Sidepot“-Variante dürfte der Vergangenheit angehören. Doch nicht nur das. Teamchef Toto Wolff kündigt nun sogar an, dass man über mehrere Rennen hinweg neue Updates bringen wird.

„Wir werden in den nächsten Rennen kontinuierlich Verbesserungen am Auto vornehmen, und das ist etwas, auf das man sich freuen kann“, so Wolff auf der Team-Website von Mercedes. Eine Aussage die durchaus überrascht. Denn wegen des Kostendeckels müssen die Rennställe mittlerweile genau überlegen, wann und wo sie Upgrades bringen. Daher dauerte es im vergangenen Jahr meist mehrere Rennen, bis sich die Teams wieder was neues trauten.

Formel 1: Was ist noch drin?

Dennoch, das betont Wolff, gebe es keine Wunderwaffe, die das Auto verbessert. „Man muss realistisch mit seinen Erwartungen sein. Hoffentlich werden wir eine stetige Verbesserung sehen“, so der Teamchef.

Bleibt abzuwarten, was in dieser Saison noch drin ist. In der Konstrukteurswertung ist Red Bull schon 67 Punkte enteilt. Und auch bei den Fahrern sind Max Verstappen und Sergio Perez eine Macht für sich in der Formel 1.