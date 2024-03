Formel 1: Lewis Hamilton am Boden – Fall des Weltmeisters nimmt kein Ende

Platz sieben in Bahrain, Platz neun in Saudi-Arabien, Defekt in Australien – Lewis Hamilton ist katastrophal in die neue Formel-1-Saison gestartet. Der siebenmalige Weltmeister hängt mit Mercedes den Erwartungen weit hinterher und Besserung ist erstmal keine mehr in Sicht.

Das Aus in Australien ist für Lewis Hamilton der negative Höhepunkt eines langen Falls. Vom Traum, seinen achten WM-Titel in der Formel 1 einzufahren, ist der Mercedes-Pilot zum aktuellen Zeitpunkt meilenweit entfernt.

Formel 1: Nächster Rückschlag für Hamilton

In Australien lief es für Hamilton schon im Qualifying nicht. Platz elf sorgte für große Ernüchterung. Und auch im Rennen startete der Brite nicht gerade die Mega-Aufholjagd. Als er in Runde 16 von einem Motorschaden überrascht wurde, lag er auf Platz elf außerhalb der Punkteränge. „Lewis‘ Rennen wurde durch einen plötzlichen und unerwarteten Motorschaden beendet. Es gab keine Anzeichen, keine Warnung. Wir müssen uns das anschauen, wenn der Motor wieder in Brixworth ist“, so Andrew Shovlin, leitender Ingenieur des Mercedes-Teams.

Hamilton war nach dem Rennen sichtlich bedient: „Das ist der schlechteste Saisonstart, den ich je erlebt habe“, sagte er und betonte: „Es ist hart für die Mentalität, denke ich, für jeden im Team. Es wurde so viel Arbeit über den ganzen Winter geleistet und wir kommen aufgeregt, motiviert und voller Tatendrang an. Wir haben die Einstellung, dass wir um Siege kämpfen werden und das ist natürlich nicht der Fall.“

Für Mercedes ist es sogar noch schlimmer gekommen, wie Hamilton deutlich macht: „Und dann denkt man sich: ‚Okay, dann werden wir eben Zweiter oder Dritter.‘ Nein, auch das ist nicht der Fall. Und es geht noch ein bisschen weiter nach unten.“

Durchhalteparolen von Hamilton

Aufgeben will der Brite aber noch nicht: „Es ist eine Herausforderung, aber die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, inspirieren mich immer wieder. Sie geben sich nach wie vor Mühe und sind da, und das ist das Wichtigste. Ich genieße es immer noch, mit dem Team zu arbeiten. Natürlich würde ich gerne um Siege kämpfen und die Rennen auch tatsächlich beenden. Das ist nie ein tolles Gefühl, wenn man hierherkommt und nicht einmal die Hälfte des Rennens sieht. Aber ich weiß, dass wir uns wieder erholen werden, wir werden es irgendwann schaffen. Wir müssen einfach weiter daran arbeiten.“

Jahrelang fuhr Hamilton mit Mercedes an der Spitze, doch seit der großen Regeländerung 2022 fahren die Silberpfeile nur noch hinterher. Und statt den Rückstand auf Red Bull zu verkürzen, ist es in dieser Saison noch einmal schlimmer geworden. 2025 fährt Lewis Hamilton dann für Ferrari. Die Scuderia feierte in Australien einen Doppelsieg (Hier mehr!).