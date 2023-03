Formel 1: Bitterböse Hamilton-Abrechnung mit Mercedes – Vertrauen gebrochen?

Einst herrschte bei den Silberpfeilen heile Welt – doch jetzt bröckelt die Fassade bei Mercedes gewaltig. Ein Jahr ohne Siegchancen in der Formel 1 schienen Lewis Hamilton und Co. gut verkraftet zu haben. Doch jetzt wird der Ton rauer.

Zwar meckerte auch Toto Wolff schon, dass es in Bahrain nicht eine positive Sache gab, doch vermittelte er den Eindruck von Zusammenhalt. Diesen sprengt nun ausgerechnet Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Formel 1: Hamilton komplett angefressen

Er braucht doch nur noch einen Titel. Jahrelang dominierten Mercedes und Hamilton die Königsklasse des Motorsports nach Belieben. 2021 war der Brite dann kurz vor dem Triumph. Sekunden fehlten beim letzten Rennen zum achten WM-Titel. Hamilton hätte alles erreicht, wäre der Größte der Formel 1 und hätte vielleicht sogar seine Karriere beenden können. Doch im letzten Moment grätschte Verstappen dazwischen.

Dann die Wende. Ein Jahr später war Mercedes nicht mehr konkurrenzfähig. Auch beim ersten Rennen der diesjährigen Saison hat sich daran nichts gerändert. Hamilton scheint seine Fälle davon schwimmen zu sehen – und holt jetzt zum Rundumschlag aus.

„Haben nicht auf dich gehört“

Mit einem mutigen Auto-Design sorgte Mercedes letztes Jahr für Aufsehen. Der Schritt zahlte sich nicht aus. Einer will es schon lange gewusst haben: Hamilton. Er kritisiert bei der BBC nun deutlich seine Technik-Abteilung. „Ich denke, es geht eigentlich darum, Verantwortung zu übernehmen“, erklärte er nach dem ersten Rennen.

„Es geht darum zu sagen: ‚Weißt du was, wir haben nicht auf dich gehört, es ist nicht da, wo es sein soll'“, meckert Hamilton. Er habe bereits letztes Jahr vielfach Probleme am Auto offengelegt: „Es gab so viele Dinge, die ich ihnen sagte.“ Doch offenbar hörten die Mercedes-Ingenieure nicht.

Formel 1: Wie geht es weiter?

Bleibt abzuwarten, wie es nach den neuerlichen Misserfolgen weitergeht. Teamchef Wolff kündigte radikale Schritte an. Vielleicht werden nun auch Hamiltons Wünsche erhört. Denn sonst könnte die eigentlich von allen als sicher dargestellte Vertragsverlängerung irgendwann auch noch zu wackeln beginnen.