Zuletzt sah es so aus, als hätten die beiden ihre Differenzen beiseite gelegt. Lewis Hamilton und Max Verstappen – das war vor allem 2021 die bestimmende Rivalität der Formel 1. Unvergessen ist das Titelduell der beiden, dass im letzten Grand Prix in einem Skandal endete.

Derzeit sind beide auf dem Asphalt aber keine Konkurrenten. Mercedes hatte in den letzten 18 Monaten mit Problemen zu kämpfen, während Red Bull davon zog. Dementsprechend ruhig verhielten sich die beiden Formel-1-Stars einander gegenüber – bis jetzt.

Formel 1: Hamilton macht Vorschlag

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollten die beiden Weltmeisterpokale in dieser Saison nicht an Max Verstappen und Red Bull Racing gehen. Zu dominant ist das Auto, zu wenig Fehler macht der Niederländer. Im Alleingang sahnt er ein Sieg nach dem anderen ab.

Kein Wunder also, dass der Rennstall seinen Fokus schon bald auf das kommende Jahr legen kann. Am aktuellen Boliden muss man nicht mehr viel schrauben, also kann man schon den Wagen für 2024 entwickeln. Eine Praktik, die dem Rekordchampion der Formel 1 ein Dorn im Auge zu sein scheint.

Daraus entstehe ein Kreislauf, wodurch das dominierende Team schon wieder einen Vorsprung im neuen Jahr habe, kritisierte Lewis Hamilton vor dem Großen Preis von Österreich und regte an, derartige Praktiken zu verbieten.

Verstappen kontert kühl

Völlig überraschend kommt dieser Vorschlag beim aktuellen Branchenprimus nicht gut an. „Wir haben nicht darüber geredet, als er gewonnen hat“, kontert Max Verstappen kühl. „Ich glaube nicht, dass wir das jetzt tun sollten.“

Es sei normal, dass Leute hinter einem solche Dinge sagen würden, meint der Doppelweltmeister. „Aber sie sollten nicht vergessen, wie es war, als sie selbst gewonnen haben“, ätzt er in Richtung Mercedes.

Formel 1: Bald wieder heiße Duelle?

Neben der Rennstrecke laufen die beiden also wieder heiß und bald könnte es auch wieder auf dem Asphalt krachen. Denn Mercedes hat sein Auto generalüberholt und fährt wieder regelmäßig aufs Podium. Die Hoffnung besteht, dass man bald wieder um Siege fährt.