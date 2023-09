Formel 1: Vernichtende Worte an Hamilton – „Ernsthafte Probleme“

Vor dem Italien-GP hat Mercedes noch einen echten Hammer in der Formel 1 verkündet: Lewis Hamilton wird auch die kommenden zwei Jahre für das Team an den Start gehen.

Dabei wird der Rekordweltmeister auch versuchen, seinen achten WM-Titel einzufahren. Doch nicht jeder glaubt daran. Die Worte einer Formel-1-Legende sind vernichtend.

Formel 1: Vernichtende Worte an Hamilton

Vom 5. Dezember 2021 wird Lewis Hamilton sicherlich noch träumen. Denn an diesem Tag gewann er sein bis dato letztes Formel-1-Rennen. Seitdem musste der Brite zusehen, wie Max Verstappen, Sergio Perez und Co. ganz oben auf dem Treppchen standen. In der vergangenen Saison konnte Hamilton erstmals seit 20 Jahren keinen Sieg mehr einfahren. Und auch in diesem Jahr sieht es nicht mehr danach aus, als würde er denn 104. Grand Prix in seiner Karriere gewinnen.

Dabei ist der Traum vom achten WM-Titel groß. Dann wäre er alleiniger Rekordweltmeister in der Formel 1 und müsste den Titel nicht mehr mit Michael Schumacher teilen. Doch die Chancen stehen nicht gerade gut, dass er auch in den kommenden zwei Jahren um die Weltmeisterschaft kämpfen wird. Dafür sind zum einen Max Verstappen und Red Bull einfach zu stark. Und zum anderen fehlt ihm der Hunger, wie Formel-1-Legende Jackie Stewart erklärt.

„Lewis ist einer der Besten, die je in der Formel 1 gefahren sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er im vergangenen Jahrzehnt mit Mercedes für ein Team an den Start gegangen ist, das quasi außer Konkurrenz gefahren ist. Lewis hatte in dieser Zeit nur einen echten Konkurrenten: seinen jeweiligen Teamkollegen – seinen Teamkollegen“, erklärt Stewart im Interview mit der „Bild“.

„Diesen Hunger hat Lewis nicht“

Der Brite setzt dann sogar noch einen drauf: „Bis auf 2016 ging er immer als Sieger aus dem Duell hervor. Und dann hat er gegen Nico Rosberg verloren. Mit Verlaub: ein guter Fahrer, aber nicht der talentierteste der Welt. Aber Rosberg war halt hungrig, hatte den unbedingten Willen, Weltmeister zu werden. Diesen Hunger hat Lewis nicht mehr. Deswegen – und wegen des nicht mehr ganz so starken Autos – hat er ernsthafte Probleme“, vergleicht der 84-Jährige die aktuelle Situation mit der von damals.

Der Brite äußert starke Bedenken an einen achten Formel-1-Titel von Hamilton. „Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er es schaffen wird.“ Doch warum sollten dem Mercedes-Piloten diese Worte Sorgen machen?

Vor etwa zehn Jahren äußerte Stewart fast die gleichen Aussagen über Sebastian Vettel, der Ende 2014 zu Ferrari gewechselt ist. Damals meinte Stewart, dass Vettel bei der Scuderia niemals Weltmeister werden würde, weil ihm der unbedingte Wille fehlen würde. Am Ende behielt er recht. Wird es auch bei Hamilton so eintreffen?