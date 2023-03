Formel 1: Wilde Wechselspielchen! Insider will Hamilton bei Ferrari

Lewis Hamilton bei Ferrari? Für den früheren Formel-1-Teambesitzer Eddie Jordan wäre das die optimale Besetzung. Der 74-Jährige wünscht sich diesen Wechsel – und glaubt, dass das die Formel 1 wieder spannender machen kann.

„Die Formel 1 braucht Lewis Hamilton in einem Ferrari und Ferrari braucht Lewis Hamilton“, sagte Eddie Jordan jetzt in einem Interview. Der frühere Motorsportmanager hat irre Gedankenspielchen in Hamiltons Zukunftsfrage.

Formel 1: Hamilton zu Ferrari?

Red Bull ist der Konkurrenz enteilt, Mercedes und Ferrari krebsen nur hinterher. Der Rückstand ist so groß wie noch nie. Lewis Hamilton hat keine Chance auf Titel und sein Vertrag bei Mercedes läuft aus. Noch hat er sein Arbeitspapier nicht verlängert – Gerüchte über einen möglichen Wechsel nehmen zu.

Wenn es nach Eddie Jordan, fährt Lewis Hamilton in der nächsten Saison für einen anderen Rennstall. „Er sollte sich nach einem anderen Team umsehen, das die Meisterschaft gewinnt“, sagte er dem Wettportal „OLBG“.

Jordan will diesen Tausch in der Formel 1

Ein Wechsel zu Red Bull hält er für ausgeschlossen. „Red Bull würde Sergio Pérez nicht für Hamilton gehen lassen“, erklärte der 74-Jährige. „Sie versuchen, auf Fahrer zu setzen, die durch ihre eigenen Teams gegangen sind, um so zu werden wie Verstappen.“

Und auch eine Rückkehr zu McLaren hält er für ausgeschlossen. „Dafür stehen sie (sportlich) nicht gut genug da“, so Jordan. „Ich kann mir Hamilton nur noch bei Ferrari oder bei Mercedes vorstellen.“ Dann wird er noch konkreter: „Ich bin mir sicher, dass jeder in der F1 gerne einen Tausch zwischen Hamilton und Leclerc sehen würde, das wäre köstlich.“