Formel 1: Hamilton schießt gegen Red-Bull-Boss – „Völlig inakzeptabel“

Die Skandal-Aussagen von Dr. Helmut Marko sorgen in der Formel 1 auch noch beim Singapur-GP für mächtig Aufregung. Jetzt hat Lewis Hamilton gegen den Red-Bull-Boss nachgelegt und härtere Konsequenzen gefordert.

Für seine rassistische Aussage hat sich Dr. Helmut Marko bei Sergio Perez entschuldigt. Lewis Hamilton, der moralischen Stimme der Formel 1, ist das aber längst nicht genug. Für ihn sind Markos Aussagen „völlig inakzeptabel“.

Formel 1: Hamilton fordert härtete Konsequenzen

Was war passiert? In einem Interview mit ServusTV sagte Dr. Helmut Marko: „Er ist Südamerikaner, und er ist halt im Kopf nicht so völlig fokussiert, wie es beispielsweise Max oder wie es Sebastian (Vettel, Anm. d. Red.) war.“ Deshalb habe er Probleme im Qualifying. Damit löste er eine Welle der Empörung aus, bekam heftigen Gegenwind.

Wenig später entschuldigte sich Marko mit einer öffentlichen Erklärung. Für Lewis Hamilton zu wenig. „Wir sagen immer, dass in unserem Sport für Diskriminierung kein Platz ist. Den sollte es auch nicht geben. Dann trotzdem Führungspersönlichkeiten in seiner Position zu haben, die solche Kommentare abgeben, ist nicht gut für uns, wenn wir weiterkommen wollen“, erklärte er gegenüber SkyUK vor dem Singapur-GP.

Und weiter: „Das zeigt, wie viel Arbeit noch getan werden muss. Es gibt viele Menschen im Hintergrund, die diese Dinge wirklich bekämpfen. Aber es ist schwierig, da was zu bewegen, wenn an der Spitze Menschen stehen, die so denken und uns davon abhalten, Fortschritte zu machen.“

Hamilton fordert härtere Konsequenzen: „Das ist nichts, wofür man sich entschuldigt, und dann ist wieder alles in Ordnung. Ich finde, da muss mehr getan werden. Wenn Einzelpersonen in der Vergangenheit was gesagt haben, besonders Fahrer, dann wurden sie für gewöhnlich entlassen, oder zumindest haben ihre Teams ein Statement abgegeben, dass sie sowas nicht unterstützen. Ich finde es interessant, dass sie das hier nicht gemacht haben.“

Perez: „Das war für mich das Wichtigste“

Während Lewis Hamilton Dr. Helmut Marko scharf kritisiert, sieht Sergio Perez selbst die Aussagen gelassen. „Ich hatte ein Vieraugengespräch mit ihm. Er hat sich entschuldigt. Das war für mich das Wichtigste. Jetzt lassen wir das hinter uns“, so Perez und weiter: „Ich kenne Helmut. Ich weiß, dass er es nicht so meint, wie es verstanden wurde. Wir alle machen Fehler. Was in der Öffentlichkeit oder in den Medien passiert, kann ich nicht kontrollieren.“