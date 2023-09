Formel 1: Heftiger Nackenschlag! IHM droht das Aus, bevor er überhaupt wieder im Auto sitzt

Die Anzahl der verbleibenden freien Sitze in der Formel 1 schrumpfen immer weiter. Mit Alfa Romeo hat nun der nächste Rennstall sein Aufgebot für 2024 bestätigt. Guanyu Zhou sitzt erneut neben Valtteri Bottas, geht in seine dritte Saison.

Das ist für Fahrer wie Mick Schumacher, die um eine weitere Chance kämpfen, äußerst bitter. Doch für einen Fahrer aus der Alfa-Romeo-Familie ist es eine regelrechte Ohrfeige. Formel-1-Hoffnung Theo Pourchaire steht trotz seiner Erfolge vor dem Worst-Case.

Formel 1: Pourchaire steuert auf Unheil zu

Pourchaire gilt als eines der größten Racing-Talente. Beinahe alle Experten sagen dem 20-jährigen Franzosen eine große Karriere in der Königsklasse voraus. Aktuell ist er noch in der Nachwuchs-Serie Formel 2 aktiv – und fährt der Konkurrenz davon.

++ Fahrer-Traum geplatzt! Wunderkind will kein Cockpit mehr – „Werde nicht warten“ ++

In der Nachwuchsserie findet nur noch ein Rennwochenende statt. Aktuell liegt Pourchaire mit 25 Punkten vor seinem ärgsten Verfolger Frederik Vesti. Die Meisterschaft wäre für ihn nach Platz 2 im letzten Jahr die Krönung – aber jetzt auch der Worst-Case!

Kein freier Platz

Denn gewinnt er die F2, darf er dort im kommenden Jahr nicht mehr antreten! Er müsste also sofort in der Formel 1 unterkommen, wenn er keinen Leerlauf in seiner Karriere will. Als Nachwuchsfahrer ist er jedoch an Alfa Romeo gebunden. Bedeutet: Dort bekommt er definitiv keinen Startplatz.

Auch bei anderen Teams sieht es für Pourchaire, der bereits Trainigsfahrten im F1-Boliden absolvierte, schlecht aus. Einzig bei Williams ist noch ein Platz frei und dieser dürfte entweder mit Logan Sargeant oder einem Fahrer mit Mercedes-Verbindung (wie Mick Schumacher) besetzt werden.

Formel 1: Schicksal wie Piastri

Die Formel 2 zu gewinnen und dann ohne Cockpit weiter oben ausgebremst zu werden, davon kann McLaren-Pilot Oscar Piastri ein Lied singen. Der Australier gewann 2021, kam aber erst dieses Jahr in der Formel 1 unter.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Auch der noch amtierende Champ Felipe Drugovic ist aktuell ohne festes Cockpit. Er dient Aston Martin als Ersatzfahrer. Mehr als ein Einsatz im Training war aber auch für den Brasilianer nicht drin.