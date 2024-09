Formel 1: Charles Leclerc sorgt mit irrer Aussage für Staunen – „Bisschen Glück“

Während die Dominanz von Red Bull in diesem Formel-1-Jahr verflogen ist, dürfen sich die Konkurrenten um McLaren, Ferrari und Mercedes freuen. Alle drei Rennställe holten schon mehrere Siege in dieser Saison. Auch Charles Leclerc gewann schon zwei Rennen.

Kann der Monegasse mit Ferrari jetzt sogar für einen Hammer in der Formel 1 sorgen? Der Star-Pilot spuckt jetzt nämlich große Töne und überrascht mit seinen Aussagen.

Formel 1: Leclerc sorgt mit irrer Aussage für Staunen

Nur noch 39 Punkte liegt Ferrari im WM-Kampf der Formel 1 hinter Red Bull. McLaren ist aber auch noch im Rennen und hat sogar nur noch acht Zähler Rückstand auf das Team von Max Verstappen und Sergio Perez. Aber nicht nur hier macht sich die Scuderia Hoffnung auf einen Titel. Auch in der Fahrerwertung rechnet sich Charles Leclerc Außenseiterchancen zu.

Auch wenn sich 86 Punkte nach extrem viel anhören, gibt es von Leclerc eine Kampfansage: „Es gibt definitiv eine Chance. Ich denke aber, dass es realistisch betrachtet nicht nur einen Leistungssprung braucht, um die Fahrermeisterschaft zu gewinnen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen Glück“, so der Monegasse am Rande des Baku-GP. Auch McLaren-Pilot Lando Norris träumt noch von der Weltmeisterschaft.

Und Leclerc weiter: „In der Teamwertung ist noch alles offen, denn es geht um 40 Punkte, und mit zwei Fahrern in einem Team ist das machbar. Da haben wir also unsere Chancen, und das ist ein Ziel, das wir selbst anpeilen sollten. Aber bevor wir über einen Titel nachdenken, müssen wir unser Auto verbessern, um konstant mit den Jungs an der Spitze mitzuhalten und nicht nur in einem Rennen dabei zu sein.“

„Noch einige Schritte nach vorne machen“

Der Formel-1-Star glaube nicht, dass Ferrari auf einem Niveau von McLaren und Red Bull sei. „Ich denke, wie in Monza, als sie ihr Paket nicht optimierten, können wir hier sein und versuchen, zu gewinnen. Und das haben wir in Monza getan. Aber in Zukunft müssen wir noch einige Schritte nach vorne machen, um sie konstant herauszufordern“, so Leclerc weiter.

Dennoch könnte in den restlichen Rennen noch viel passieren. Patzt die Konkurrenz und holen Ferrari und Leclerc einige Siege, sieht es in beiden Wertungen plötzlich wieder ganz anders aus. Es wird also definitiv spannender als es die vergangenen Jahre der Fall war.