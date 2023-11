Formel 1 sorgt in Las Vegas für komplettes Chaos – und erntet Wut und Vorwürfe

Die Formel 1 auf dem legendären Strip von Las Vegas – auf diese Premiere freuen sich die Motorsportfans auf der ganzen Welt. Doch ausgerechnet im Austragungsort hält sich die Freude ziemlich in Grenzen.

In der US-Stadt selbst hat sich die Formel 1 zuletzt nicht gerade Freunde gemacht. Die Vorbereitungen für das Rennen haben Downtown Las Vegas über Wochen ins Chaos gestürzt. Die Einwohner machen den Veranstaltern Vorwürfe – und lachen sich jetzt ins Fäustchen, weil die Begeisterung offenbar ausbleibt.

Formel 1 sorgt in Las Vegas für Unmut

Ein F1-Rennen auf dem Strip – diese utopisch scheinende Fantasie wird jetzt wahr. Auf der legendären Meile im Zockerparadies musste dafür aber alles auf den Kopf gestellt werden. Was die Organisatoren zur Realisierung dieses Highlights alles veranstaltet haben, kommt in der Wüstenstadt nicht gerade gut an.

>> Formel 1: Wut bei Verstappen und Perez! Kommt es zum nächsten Knall?

Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Die Einwohner von Vegas sind ziemlich ungehalten über das Chaos, das mit den Vorbereitungen für das GP-Wochenende verbunden ist. Der 6,2 Kilometer lange Kurs führt mitten durch die Innenstadt, dafür mussten die Straßen auf der kompletten Strecke aufgerissen und neu asphaltiert werden. Das sorgte für eine Dauerbaustelle und Verkehrschaos. Ganz zu schweigen davon, dass zwei Kilometer Strip für eine lange Zeit unbefahrbar und unansehnlich waren.

Las Vegans sauer über Chaos

Doch damit nicht genug. Der Bau der Infrastruktur rund um die Rennstrecke – Tribünen, Paddoch, Pitlane und Co. – stürzten Downtown-Vegas noch tiefer ins Bauchaos und ließen die Anwohner verzweifeln. Das Rennen war noch nicht einmal am Horizont zu sehen, da hatten die Locals schon den Kaffee auf.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Obendrein brach die Formel 1 auch noch ihre Versprechen. Massenhaft Bäume wurden gefällt, statt sie wie angekündigt umzusiedeln. Da halfen auch die vielen Anstrengungen der Veranstalter nicht, den Anwohnern das Leben durch möglichst einfache Umleitungen, Behelfsbrücken leichter und das Rennen mit viel PR schmackhaft zu machen.

Mehr News:

Stattdessen macht sich bei den Anwohnern nun Schadenfreude breit. Denn: Wenige Tage vor dem Renn-Wochenende sind noch immer zahlreiche Tickets zu haben. Die erhoffte Euphorie um das neue Highlight der Formel 1 blieb wohl bislang aus.