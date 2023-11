Formel 1: Teamchefs hauen wütend auf den Tisch – „Jeder verlässt Vegas angeschlagen“

Es fing holprig an, endete aber in einem irren Grand Prix: Das Formel-1-Wochenende in Las Vegas hatte ordentlich Diskussionsstoff zu bieten. Angefangen hatte es mit einem Gullydeckel-Fiasko (hier mehr dazu).

Das Formel-1-Rennen bot viel Spannung. Dennoch schlagen die Teamchefs Alarm. Für die Zukunft muss in der Motorsport-Königsklasse vor allem am Zeitplan in Vegas gearbeitet werden.

Formel 1: Teamchefs hauen wütend auf den Tisch

Es sind eine Reihe von Problemen, die die Teamchefs ansprechen, die bei dem Las-Vegas-GP dringend gelöst werden müssten. Die Bosse hoben dabei die schlechte Terminplanung und die übermäßige Arbeitsbelastung der Teammitglieder hervor.

Angefangen hatte es mit dem ersten freien Training, das nach wenigen Minuten abgebrochen wurde, weil Carlos Sainz über eine defekte Abdeckung eines Wasserschachts fuhr. Das Auto des Ferrari-Piloten war komplett beschädigt. Danach mussten alle Abdeckungen der Wasserschächte auf der Rennstrecke entfernt und mit Sand und Asphalt aufgefüllt werden. Mit mehr als zwei Stunden Verspätung konnten die Piloten dann das zweite Training absolvieren. Ein Prozess, der für mächtig Ärger sorgte.

Kritik gab es bereits von den Fahrern, jetzt melden sich auch die Teamchefs wütend. Zu möglichen Verbesserungen, erklärte Ferrari-Boss Frederic Vasseur beispielsweise: „Wenn wir etwas verbessern müssen, dann den Zeitplan. Es ist nicht einfach, das richtige Timing für Asien, Europa, die Ost- und die Westküste zu finden“, sagte der Franzose und führte anschließend hinzu: „Früher hatten wir keine Probleme, weil die Formel 1 nur für die Europäer war und wir uns an den europäischen Zeitplan halten mussten. Jetzt ist es ein globales Projekt und es ist viel schwieriger, etwas zu finden, das den Erwartungen der Zonen aller 24 Stunden entspricht. Aber wir werden es anpassen.“

„Jeder verlässt Vegas angeschlagen“

Deutliche Kritik gibt es auch von Christian Horner von Red Bull. Der Brite fordert eine Änderung der Trainings- und Qualifikationssessions, die spät am Abend stattfanden oder sogar um Mitternacht. „Zuerst müssen wir natürlich viele Lektionen lernen. Eines der Dinge, die wir uns anschauen müssen, ist der Zeitplan, denn es war brutal für das Team und all die Männer und Frauen hinter den Kulissen“, sagte der Formel-1-Teamchef.

Horner schlug dann Alarm: „Jeder verlässt Vegas ein bisschen angeschlagen! Auf jeden Fall war es ein brutales Wochenende für alle hinter den Kulissen, und ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das in Zukunft verbessern können.“

Er schlägt vor, dass die Rennen etwas früher am Abend starten sollten, „denn man kann es nie allen Fernsehzuschauern recht machen. Es ist ein amerikanisches Rennen. Wenn wir es auf 20 Uhr oder so legen würden, wäre es für die Männer und Frauen, die hinter den Kulissen arbeiten, etwas angenehmer“, so Horner.