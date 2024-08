Formel 1: Kurioser Vorfall! McLaren-CEO verletzt Lando Norris

Sommerpause in der Formel 1! Während sich einige Piloten ausruhen und viel Zeit mit der Familie verbringen, traf sich McLaren-Star Lando Norris mit seinem Boss Zak Brown für eine Runde Golf.

Es ist bekannt, dass beide seit mehreren Jahren schon eine gute Beziehung zueinander haben. Nun gab es allerdings einen kuriosen Vorfall, bei dem der McLaren-Chef seinen Formel-1-Piloten verletzte.

Formel 1: Kurioser Vorfall bei McLaren

Was war denn da los? Lando Norris und McLaren-Boss Zak Brown begannen die Sommerpause in der Formel 1 mit einer Partie Golf. Allerdings endete es für den Piloten schmerzhaft. Denn Brown hat seinen Schützling versehentlich mit einem Golfschläger getroffen.

„Nächstes Mal stehst du nicht so nah dran“, scherzt Brown auf einem Foto, das Norris mit einem blauen Fleck zeigt. Natürlich entschuldigt er sich aber auch beim Piloten für den schmerzhaften Vorfall.

Ob es eine „Strafe“ für den enttäuschenden 5. Platz von Norris beim Belgien-GP war? Während Teamkollege Oscar Piastri auf das Podium fuhr, konnte Norris nicht überzeugen, wie es in den Rennen zuvor der Fall gewesen war. Dennoch kann McLaren glücklich in die Sommerpause gehen.

Attacke auf Red Bull

Es ist nicht das erste Mal für Norris, dass er in dieser Formel-1-Saison verletzt wird. Einige Tage vor dem Miami-GP war der Pilot in Amsterdam und feierte mit tausenden Menschen. Dabei feierte er etwas zu wild. Auf einigen Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursierten, war Norris mit einem Verband im Gesicht zu erkennen.

Er hatte sich mit einer Glasscherbe verletzt. Ein bisschen Blut war im Gesicht zu sehen. Glücklicherweise konnte er am Rennen wenige Tage später teilnehmen und in Miami seinen ersten Rennsieg in der Formel 1 überhaupt holen.

Seitdem läuft es für McLaren immer besser. Sogar Oscar Piastri konnte in Ungarn einen Sieg einfahren. Nach der Sommerpause wollen beide Fahrer die nächsten Angriffe auf Red Bull und Max Verstappen starten.