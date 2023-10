Formel 1: Top-Star vor Wechsel? Insider ist sich sicher

Lando Norris ist einer der heißesten Aktien in der Formel 1. Der 23-Jährige zählt zu den talentiertesten Fahrern im Feld. Viele Experten glauben, dass in ihm ein künftiger Weltmeister steckt.

Aktuell fährt Lando Norris in der Formel 1 für McLaren, besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Immer wieder kommen aber Gerüchte über mögliche Wechsel auf. Ein Formel-1-Insider ist sich nun sogar sicher, dass der Brite nicht für immer bei McLaren bleibt.

Formel 1: Norris-Zukunft bei Red Bull?

Erst kürzlich betonte Dr. Helmut Marko, Motorsportkonsulent bei Red Bull, dass Lando Norris bei Red Bull auf dem Zettel steht. Angesichts seines langfristigen Vertrags bei McLaren ist er aktuell aber kein Thema. Zumal Sergio Perez auch noch bis 2024 bei Red Bull unter Vertrag steht. Für 2025 könnte der Brite dann ein Thema werden.

Peter Windsor, früherer Formel-1-Journalist und Funktionär, spekulierte jetzt in einem Youtube-Livestream: „Ich kann mir vorstellen, dass er McLaren irgendwann verlassen will, so wie sich die Situation mit Oscar [Piastri] darstellt. Ich glaube nicht, dass Lando für immer bei McLaren bleiben will, auch wenn Zak Brown viel in ihn investiert hat.“

„Wenn Audi anruft…“

Red Bull würde nach seiner Aussage sehr gut zu Norris passen. Er hegt aber selbst einen ganz anderen Wunsch für den 23-Jährigen: „Wenn Audi anruft und ich wäre Lando und Andreas Seidl sagt zu mir: ‚Nummer eins Fahrer, Vertrag ab 2026, Audi Werksteam. Vielleicht nicht sofort ein brillantes Auto, aber wir wissen, was wir machen.‘ Wie könnte man da ‚Nein‘ sagen“, so Windsor.

Seidl hat seit diesem Jahr die Führung bei Audi übernommen, leitet das Formel-1-Projekt des deutschen Herstellers. 2026 steigt die Marke in die Formel 1 ein – und dann braucht es Fahrer. Aufgrund Seidl’s Vergangenheit mit Norris wird er immer wieder als möglicher Kandidat genannt.