Formel 1: WM-Favorit Norris enthüllt Erschreckendes! Verstappen ist schuld

Wird 2025 sein Jahr? Lando Norris geht als der große Favorit um die WM-Krone ins Rennen. Die Experten sind sich einig, dass McLaren derzeit das stärkste Auto in der Formel 1 hat. Und Norris war im vergangenen Jahr der einzige Fahrer, der Max Verstappen zwischendurch gefährlich wurde.

Letzten Endes konnte Verstappen die Weltmeisterschaft zwar ungefährdet gewinnen – doch seine pure Dominanz in der Formel 1 war auch dank Lando Norris gebrochen. In der neusten Staffel der Netflix-Serie „Drive to survive“ lässt der Brite jetzt ganz tief blicken.

Formel 1: Norris feierte endlich den ersten Sieg

Seit vielen Jahren gilt Lando Norris als talentierter Fahrer, doch eine Sache fehlte ihm vor dem Start in die Saison 2024 weiterhin: ein Rennsieg. Schon länger hatte sich im Internet daher der nicht gerade schmeichelhafte Spitzname „Lando Nowins“ für ihn breitgemacht. Doch der 5. Mai 2024 sollte endlich die Wende bringen.

Beim Großen Preis von Miami hängte Norris im immer schneller werdenden McLaren Max Verstappen im Red Bull ab und raste auf den ersten Platz. Der erste Formel-1-Triumph seiner Karriere! Eine unfassbare Erleichterung für den Fahrer und ein Sieg zum richtigen Zeitpunkt.

„Ich hasste es, Max gewinnen zu sehen“

Denn wie Norris anschließend gegenüber Netflix durchscheinen ließ, war er dabei, seine Motivation und seine Liebe zur Rennserie zu verlieren. „Der Sieg in Miami hat mich daran erinnert, warum ich liebe, was ich tue“, erklärte er.

Mitverantwortlich für den vorhergehenden Frust war zweifelsohne auch sein Kumpel Max Verstappen, der in den vergangenen Jahren einen Rekord nach dem anderen brach. „Ich hasste es, Max so oft gewinnen zu sehen“, gab Norris deshalb auch unverblümt zu.

Doch nach Miami habe sich Verstappen erstmals in seiner Karriere von Norris und McLaren bedroht gefühlt, so Norris. Zwar konnte er dem Niederländer letztlich nicht gefährlich werden, aber noch den ein oder anderen Sieg in der Formel 1 wegschnappen – und dieses Jahr vielleicht sogar den Titel.