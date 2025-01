Formel 1: Star-Pilot heftig in der Kritik – „Irgendwann holt dich das ein“

Immer und immer wieder sorgt Lance Stroll für negative Schlagzeilen. Und auch Jacques Villeneuve ließ jetzt kein gutes Haar an dem Formel 1-Piloten. Neben der heftigen Kritik gab es aber auch einen Rat.

Wohl kaum ein anderer Formel1-Pilot steht so im Kreuzfeuer wie Lance Stroll – sowohl bei Fans als auch bei Journalisten. Immer und immer wieder kommt es dabei zu Zwischenfällen, die den 26-Jährigen in kein gutes Licht rücken.

Formel 1: Villeneuve rät Stroll dazu sich beliebter zu machen

Doch an Stroll selbst scheint die Kritik abzuprallen – und damit tut sich der Aston-Martin-Pilot keinen Gefallen mit, wie Jacques Villeneuve findet. „Muss Stroll an seiner Persönlichkeit arbeiten? In diesem Geschäft ist es wichtig, dass man gemocht wird. Wenn du wie Verstappen jedes Rennen gewinnst, kannst du es dir vielleicht leisten, dass man dich etwas weniger mag. Aber irgendwann holt dich das ein“, betonte der Weltmeister von 1997 gegenüber „Spin Casino“.

„Wenn du gemocht wirst, dann wirst du am Ende auch schneller sein, denn jeder steht hinter dir und treibt dich an. Das Gleiche gilt für die Mechaniker, die Energie ist dieselbe. Deshalb ist es wichtig, dass Lance seine Popularität in den Medien steigert“, findet Villeneuve. Ob Stroll auf seinen Rat hören wird?

Formel 1: Von IHM bekommt Lance Stroll Rückendeckung

Immerhin genießt Stroll Rückendeckung von Teamchef Mike Krack. Der beteuert, dass der Formel-1-Pilot eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Teams aus Silverstone spiele.

