Formel 1: Jetzt ist es raus! Nächste Fahrer-Entscheidung gefallen

Die nächste Fahrer-Entscheidung in der Formel 1 ist gefallen: Wenig überraschend hat Aston Martin den Vertrag mit Lance Stroll verlängert. Das verkündete der Rennstall am Donnerstag (27. Juni).

Lance Stroll, der Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll, wird seine Karriere in der Formel 1 damit mindestens zwei Jahre fortsetzen. Damit dürften die letzten Gerüchte auch endgültig vom Tisch sein.

Formel 1: Stroll als Aston-Martin-Fahrer bestätigt

Dass Stroll auch 2025 für Aston Martin fahren wird, daran bestanden nur wenige Zweifel. Als Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll ist er bei dem F1-Team gesetzt. Zuletzt gab es leise Gerüchte, er könne keine Lust mehr haben und seine Karriere vorzeitig beenden.

„Ich bin überglücklich, dass ich mich verpflichtet habe, bis 2025 und darüber hinaus beim Team zu bleiben. Es ist erstaunlich zu sehen, wie weit wir in den letzten fünf Jahren gekommen sind; wir sind als Team so sehr gewachsen und es gibt noch so viel, worauf wir uns freuen können“, so Stroll.

Nun steht aber fest, dass Aston Martin auch in den nächsten Jahren auf Lance Stroll setzt. Damit steht die Fahrerpaarung für die Zukunft fest. Neben Stroll wird auch Fernando Alonso in den nächsten zwei Jahren für Aston Martin fahren. Die Vertragsverlängerung des Spaniers gab das Team bereits Anfang April bekannt.

Formel 1: „Freuen uns sehr“

Teamchef Mike Krack erklärte: „Wir freuen uns sehr, Lance‘ Zukunft bei Aston Martin Aramco zu bestätigen. Er hat eine Schlüsselrolle beim Aufbau dieses Teams gespielt. Sein technisches Feedback hat zusammen mit seiner engagierten Arbeit im Simulator dazu beigetragen, das Auto in jeder Saison weiterzuentwickeln.“

Und weiter: „Die Beständigkeit und Stabilität, mit der Lance und Fernando in unserem Team bleiben, ist eine großartige Plattform, um unsere Ambitionen weiter zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, weitere unglaubliche Erinnerungen zu schaffen und gemeinsam weitere Erfolge zu erzielen.“