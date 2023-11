Formel 1: Nach Hitze-Hölle in Katar – FIA plant drastischen Schritt

Logan Sargeant musste vorzeitig aufgeben, Esteban Ocon übergab sich während des Rennens, mehrere Fahrer schafften es vor Erschöpfung nicht mehr allein aus dem Auto – der Große Preis von Katar in der Formel 1 wurde 2023 zu einem der härtesten Rennen aller Zeiten.

Die Kritik an der Hitze-Hölle von Katar war riesig und trat in der Formel 1 eine heftige Diskussion los. Jetzt hat die FIA reagiert und eine drastische Maßnahme ergriffen. Katar 2023 soll nicht mehr wiederholen.

Formel 1: FIA reagiert auf Hitze-Hölle

Wenige Wochen nach Katar verabschiedet die FIA die erste Maßnahme. Eine neue Sicherheitsinitiative der FIA verpflichtet die Teams künftig dazu, bei extremen Bedingungen zusätzliche Kühlsysteme für die Fahrer am Auto anzubringen.

+++ Formel 1: Juwel träumt von Cockpit – doch es gibt ein großes Problem +++

Wie das gehen soll? Eine Art Notfallerklärung erhöht bei extremen Bedingungen das zulässige Mindestgewicht der Autos. Das zusätzliche Gewicht müssen die Teams dann für zusätzliche Kühlsystem nutzen. Dies ist vorgeschrieben.

„Dadurch erhalten die Autos ein zusätzliches Gewicht, etwa zwei Kilo, das zwingend vorgeschrieben ist und zwingend für die Kühlung des Fahrers verwendet werden [muss]. Das wird also Lösungen wie Kühlwesten ermöglichen“, erklärt Nikolas Tombazis, der FIA-Direktor für Einsitzerfahrzeuge.

Das könnte dich auch interessieren:

„Wäre ein bisschen idiotisch“

Noch ist die neue Maßnahme nicht endgültig verabschiedet, die Pläne stehen aber. „Wir müssen noch einige Details ausarbeiten, aber wir wollen klarstellen, dass es sich nicht um etwas handelt, das man für irgendeine Art von zweifelhaftem Vorteil nutzen kann“, so Tombazis, der betont: „Es dient wirklich dem Zweck der [Kühlung] und ist obligatorisch. Man könnte also den Ballast in den Sitz packen, aber das wäre ein bisschen idiotisch, denn wie in Katar haben wir gesehen, dass die Fahrer gegen Ende des Rennens Fehler gemacht haben. Ich denke, dass es eindeutig nicht im Interesse der Teams ist [es zu ignorieren].“