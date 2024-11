Formel 1 – Katar-GP im Live-Ticker: Hiobsbotschaft für Perez – es kommt noch schlimmer

Die Entscheidung in der Fahrer-WM ist gefallen. In Las Vegas krönte sich Max Verstappen zum vierfachen Formel-1-Weltmeister. Noch ist die Saison allerdings nicht komplett gelaufen. Der Große Preis von Katar steht an – und der Kampf um die Konstrukteurs-WM ist spannender denn je.

Beim Großen Preis von Katar kämpfen McLaren, Ferrari und Red Bull um die Spitzenposition in der Formel 1. Alle drei Teams haben noch Chancen auf den Konstrukteurs-Titel. Darauf werden auf dem Losail International Circuit alle Augen gerichtet sein.

Formel 1 – Katar-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt das vorletzte Rennen des Jahres? Welches Team kann sich in der Konstrukteurs-Wertung durchsetzen? Und wie schlägt sich unser deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg?

Alle Informationen rund um das Rennwochenende in Katar bekommst du hier bei uns im Formel-1-Live-Ticker.

Zeitplan Katar-GP:

1. Freies Training: 29. November, 14.30 Uhr

Sprint-Qualifying: 29. November, 18.30 Uhr

Sprint: 30. November, 15 Uhr

Qualifying: 30. November, 19 Uhr

Rennen: 01. Dezember, 17 Uhr

Startaufstellung Sprint

Norris (McLaren) Russell (Mercedes) Piastri (McLaren) Sainz (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Verstappen (Red Bull) Hamilton (Mercedes) Gasly (Alpine) Hülkenberg (Haas) Lawson (Racing Bulls) Alonso (Aston Martin) Albon (Williams) Bottas (Sauber) Stroll (Aston Martin) Magnussen (Haas) Perez (Red Bull)* Tsunoda (Racing Bulls) Ocon (Alpine) Zhou (Sauber) Colapinto (Williams)*

*Starten aus der Box

13.52 Uhr: Für Sergio Perez geht es noch weiter nach hinten. Der Red-Bull-Pilot hat nach dem Qualifying sein Set-up überarbeitet, wird aus der Box starten. Das gleiche gilt auch für Franco Colapinto.

11.01 Uhr: Es gibt Neuigkeiten von Alpine. Der französische Rennstall hat jetzt seinen Ersatzfahrer für 2025 vorgestellt. Hier erfährst du, wer es ist!

Samstag, 30. November, 08.58 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Nach der gestrigen Sprint-Quali geht es heute um 15 Uhr im Sprint um die Punkte. Am Abend steht dann das Qualifying für den Großen Preis von Katar an.

SQ3: Lando Norris sichert sich die Sprint-Pole! George Russell komplettiert die erste Startreihe. Verstappen ist Sechster. Hülkenberg landet nur auf Rang neun.

SQ3: Jetzt geht es um die Pole-Position. Auch Nico Hülkenberg ist noch dabei.

SQ2: Jetzt ist SQ2 gelaufen. Raus sind: Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Valtteri Bottas (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) und Kevin Magnussen (Haas).

SQ1: Täglich grüßt das Murmeltier: Sergio Perez (Red Bull) fliegt in SQ1 raus. Mit ihm müssen Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Esteban Ocon (Alpine), Guanyu Zhou (Sauber) und Franco Colapinto (Williams) die Segel streichen.

SQ1: Die Autos gehen auf die Strecke. Das Sprint-Qualifying ist eröffnet.

17.22 Uhr: Schon gleich wird es zum ersten Mal ernst an diesem Wochenende. Das Sprint-Qualifying steht an.

16.23 Uhr: Für Ärger haben in diesen Tagen die nächsten Entlassungen bei der FIA gesorgt. Hier mehr!

16.06 Uhr: Kurz vor dem Katar-GP hat Audi die Bombe platzen lassen. Der deutsche Formel-1-Rennstall verkündete einen echten Mega-Deal. Hier mehr dazu!

15.45 Uhr: Im 1. Freien Training ist Leclerc vorne. Er liegt knapp vor den McLaren-Piloten Norris und Piastri. Dahinter liegt Sainz. Verstappen ist nur Elfter, Perez liegt auf 18. So würde der Dreikampf ein Zweikampf werden.

13.49 Uhr: Verschaffen wir uns kurz einen Überblick über das Wochenende. Schon heute Abend findet das Sprint-Qualifying statt. Am Samstag stehen dann Sprint und Qualifying auf dem Programm. Sonntag wird wie gewohnt das Rennen ausgetragen.

13.01 Uhr: Mick Schumacher ist aber nicht das einzige Thema, dass die Formel 1 beschäftigt. Das größte Thema der Woche war wohl der Einstieg von Cadillac. Der US-Rennstall wird 2026 als elftes Team dazustoßen. Hier mehr dazu!

12.49 Uhr: Kurz vor dem Katar-GP ist die Zukunft von Mick Schumacher geklärt worden. Er beendet seinen Job als Ersatzfahrer bei Mercedes und konzentriert sich in Zukunft voll auf seine Rolle als WEC-Fahrer von Alpine. Hier mehr dazu!

11.21 Uhr: Nach dem die Fahrer-WM nun entschieden ist, geht der Blick voll auf die Konstrukteurswertung. McLaren (608 Punkte), Ferrari (584) und Red Bull (555) liefern sich einen spannenden Dreikampf.

10.32 Uhr: Es ist nur ein paar Tage her, da wurde in Las Vegas noch ordentlich gefeiert. Max Verstappen sicherte sich in der Glückspielstadt seinen vierten WM-Titel. Ob er in Katar noch mit den Folgen des Katers zu kämpfen hat?

Freitag, 29. November, 10.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Rennwochenende der Formel 1 in Katar. Hier versorgen wir dich mit den wichtigsten Informationen.