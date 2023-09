Formel 1: Karriere-Aus abgewendet! Skandal-Pilot kriegt eine zweite Chance

Er galt als eines der größten Talente, hatte all das Zeug, um in der Formel 1 erfolgreich zu werden. Doch die Karriere von Jüri Vips in der Motorsport-Königsklasse schien vorbei zu sein, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Nach rassistischen Äußerungen wurde er als Ersatz- und Nachwuchsfahrer von Red Bull gefeuert.

Die Zukunftschancen in der Formel 1 schienen verschwindend gering. Und auch anderweitig hatte Vips so gut wie keine Chance mehr. Jetzt aber darf der Ex-Nachwuchsstar in einer anderen Rennserie starten.

Formel 1: Karriere-Aus abgewendet!

Im vergangenen Jahr wurde ein Livestream dem jungen Esten zum Verhängnis. Vips benutzte rassistische Beleidigungen und wurde zunächst von Red Bull suspendiert. Anschließend wurde eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet, später feuerte das Formel-1-Team ihn endgültig.

Seitdem war es ruhig geworden um Vips. Von einer Karriere in der Motorsport-Königsklasse durfte er nur träumen. Kein Rennstall wollte den Skandal-Piloten bei sich aufnehmen. Aber in einer anderen Serie bekommt er jetzt seine zweite Chance.

In der IndyCar-Rennserie wird Vips für das Team „Rahal Letterman Lanigan Racing“ an den Start gehen. „Ich freue mich sehr, dass Juri bei den Rennen in Portland und Laguna Seca antritt“, sagte Rahal. „Er war vor ein paar Jahren Red Bull Junior-Fahrer und hat viel Talent gezeigt, was wir bei den beiden Tests, die er mit uns gefahren ist, gesehen haben. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was er an einem Rennwochenende leisten kann.“

Vips freut sich auf zweite Chance

Das einstige Formel-1-Talent kann es kaum abwarten, endlich an den Start zu gehen. „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit bei Rahal Letterman Lanigan Racing und bin Bobby, Mike Lanigan und allen im Team sehr dankbar“, so der Este. „Ich bin das ganze Jahr nicht Auto gefahren. Daher war die Vorfreude auf diese Gelegenheit riesig, aber ich freue mich wirklich darauf, wieder anzufangen.“

Vips durfte bereits Erfahrungen im Simulator sammeln, wie er verraten hat. Das Team kennt er bereits. „Ich fühle mich daher auch sehr wohl, was ein großer Vorteil ist“, erklärt er weiter.

Der 23-Jährige wird in Portland am 3. September und in Laguna Seca in Kalifornien am 10. September fahren. Sein Hauptziel besteht darin, dass er unter den ersten 22 Teilnehmer landet, um sich für das „Winners Circle“-Programm im nächsten Jahr zu qualifizieren, das jedem Teilnehmer eine Million US-Dollar einbringt.