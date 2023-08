Formel 1: Verstappen will Star-Pilot zu Red Bull holen – „Wir sprechen darüber“

Mit dieser Aussage heizt er die Gerüchteküche kräftig an. In der „Silly Season“ der Formel 1 ist kein Gerücht abstrus genug, dass es nicht diskutiert werden würde. Im Zentrum steht in diesem Sommer besonders das Red-Bull-Cockpit neben Max Verstappen.

Das Sergio Perez ein weiteres Jahr bleiben darf, schließen mittlerweile beinahe alle Experten aus. Zu durchwachsen sind die Leistungen des Mexikaners. Doch wer könnte ihn beerben? Ausgerechnet Formel-1-Dominator Verstappen selbst verrät nun ein pikantes Detail.

Formel 1: Beste Kumpel bald zusammen?

Die Formel 1 ist ein knallhartes Geschäft. Bei weltweit nur 20 Plätze ist klar, dass die Fahrer vor allem eins sind: Rivalen. Und doch entstehen im Grid immer wieder Freundschaften zwischen Piloten.

So auch zwischen Verstappen und Lando Norris. So bezeichnete der Niederländer den Briten als seinen besten Freund im Rennzirkus. Beide sind junge und talentierte Fahrer. Der eine ist bereits Doppel-Weltmeister in der Formel 1, den anderen sehen zahlreiche Beobachter als zukünftigen Champion.

Daher sind die Gerüchte um einen Norris-Wechsel zu Red Bull nicht neu. Auch die Verantwortlichen des Brause-Rennstalls lobten den McLaren-Fahrer schon in den höchsten Tönen. Doch Verstappen geht noch einen Schritt weiter.

„Wir werden sehen“

Gegenüber „Sky Italia“ berichtet er, dass zwischen ihm und Norris bereits Thema gewesen sei, einmal zusammen bei einem Formel-1-Team zu fahren. „Wir sprechen darüber“, so Verstappen, der allerdings auch anmerkt: „Aber er ist für eine lange Zeit bei McLaren unter Vertrag.“

Genaugenommen ist Norris noch bis 2025 einen Vertrag bei McLaren. Ein vorzeitiger Ausstieg dürfte ziemlich teuer und damit unwahrscheinlich seinen. „Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert“, meint Verstappen.

Formel 1: Norris fordert Verstappen

Dass es Norris mit Verstappen aufnehmen könnte, wurde in dieser Saison bereits deutlich. In Silverstone beispielsweise schnappte sich Norris am Start die Führung, verteidigte anschließend leidenschaftlich. Irgendwann war die Übermacht des Red Bulls aber zu groß. Wie das Duell wohl verlaufen wäre, wenn beide im gleichen Auto sitzen?