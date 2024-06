Formel 1: Verstappen, Hamilton & Co. in Sorge – kommt es in Kanada zum Fiasko?

Nach einem heißen Monaco-Rennen steht in der Formel 1 der nächste Stopp auf dem Plan. In Kanada wollen Ferrari und McLaren genauso weitermachen, Red Bull zurück an die Spitze und Mercedes endlich ein Erfolgserlebnis feiern.

Doch am Horizont ziehen düstere Wolken auf. Und das im wahrsten Sinne. Im ersten Training kam gleich ordentlich was vom Himmel. Das ganze Rennwochenende droht patschnass zu werden – und ausgerechnet beim Rennen droht der übelste Guss. Der Formel 1 droht in Montreal ein Chaos.

Formel 1: Chaos in Kanada droht

Das erste Freie Training in Montreal war noch nicht gestartet, da ging nichts mehr. Regen und Hagel machten das Trainieren unmöglich. Die Autos blieben erstmal in den Garagen – und diese Wetter-Kapriole scheint erst der Anfang zu sein.

Für das gesamte Wochenende ist schlechtestes Motorsport-Wetter vorausgesagt. Regengüsse noch und nöcher drohen die Sessions im Chaos versinken zu lassen. Gepaart mit einem relativ neuen Asphalt drohen Verstappen, Hamilton & Co eine heftige Rutschpartie. Crashes sind vorprogrammiert und kaum zu verhindern.

Starker Regen an allen Tagen

Sollte der Regen- und Hagelschauer der ersten Einheit nur der Anfang sein, könnte der Kanada-GP zum Fiasko werden. Ausgerechnet beim Rennen am Sonntag sieht die Wetter-Prognose am übelsten aus. Für das FP2 ist erneut starker Regen vorhergesagt, ebenso für das dritte Training am Samstag (18.30 Uhr MESZ). Nach einem möglicherweise trockenen Qualifying werden für das Rennen 90 Prozent Regen-Wahrscheinlichkeit mit teils starken Windböen vorhergesagt.

Der Silberstreif am Horizont: In Montreal kennt man sich mit so einem Wetter leidvoll aus. Die Kanadier werden alle Mittel ergreifen, um das Rennen der Formel 1 nicht zum Fiasko werden zu lassen.