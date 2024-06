Formel 1: Team bislang enttäuschend – bahnt sich jetzt die große Überraschung an?

Während die Top-Teams in der Formel 1 Woche für Woche um Rennsiege fahren, konnten zuletzt auch immer mal wieder die unteren Rennställe die langersehnten Punkte holen. Allerdings ist das bisher nicht allen gelungen.

Das Stake F1 Team ist bislang das einzige Team in der Formel 1, das keine Punkte in dieser Saison holen konnte. Allerdings könnte sich das schon bald ändern. Teamrepräsentant Alunni Bravi macht den Fans des Rennstalls jetzt große Hoffnung auf eine Überraschung in Montreal.

Formel 1: Noch ohne Punkte in 2024

Sogar Alpine und Williams haben in der Formel 1 Punkte geholt! Somit ist das Stake F1 Team in der Konstrukteurswertung punktlos auf dem letzten Platz. Doch beim Rennstall, der ab 2026 unter Audi an den Start gehen wird, gibt es große Hoffnungen für den Kanada-GP.

Dort konnte Sauber in den vergangenen zwei Jahren Punkte einfahren. Teamrepräsentant Alunni Bravi ist überzeugt davon, in Montreal zu punkten. „Obwohl unsere Leistung bisher nicht unseren Erwartungen entsprach, sind wir entschlossen, das alles hinter uns zu lassen und neu anzufangen: Wir wissen, wie hart jeder im Team arbeitet, und wir wissen, dass der Abstand zu den vor uns liegenden Teams absolut gesehen nicht unüberwindbar ist“, sagt er gegenüber „Speedweek“.

Die bislang beste Platzierung war der 11. Platz von Guanyu Zhou beim Saisonauftakt in Bahrain. Seitdem konnten sowohl der Chinese als auch Teamkollege Valtteri Bottas nicht mal annähernd an die Top-10-Plätze kommen. Das soll sich in Kanada jetzt ändern.

Überraschung in Montreal?

Im vergangenen Formel-1-Jahr wurde Bottas in Kanada Zehnter, holte damit einen Punkt. 2022 fuhren beide Sauber, damals noch als Alfa Romeo, auf die Plätze 7 (Bottas) und 8 (Zhou).

„Wir reisen hungrig nach Montreal, um Punkte und positive Ergebnisse zu holen, und jeder in Hinwil hat in den letzten zwei Wochen hart daran gearbeitet, das zu erreichen. Das Feld ist eng und die Konkurrenz ist hart. Wir haben bei den letzten Veranstaltungen gesehen, dass unsere Performance nahe an der unserer Hauptkonkurrenten lag. Es wird jetzt also mehr denn je darauf ankommen, jede einzelne Runde auf der Strecke optimal zu nutzen und bereit zu sein, um das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen“, ist Bravi optimistisch. „So werden wir in der Lage sein, einen Schritt nach vorne zu machen und das Blatt in unserer Saison zu wenden.“

Auch Bottas hofft endlich auf die Punkte für das Team: „Wir haben bei den letzten beiden Auftritten in Montreal Punkte geholt, und es wäre schön, wenn wir daran anknüpfen könnten.“