Formel 1: Das war’s für Max Verstappen! Papa Jos verkündet die Entscheidung

Der Startschuss in die neue Formel-1-Saison rückt immer näher. Am 23. März gibt es das erste Rennen in Australien. Dann wird Max Verstappen versuchen, mit einem Sieg den fünften WM-Titel in Folge anzuvisieren.

Vor einigen Tagen wurden dafür auch die Lackierungen der Formel-1-Autos präsentiert. Für Red Bull und Max Verstappen war die Veranstaltung in der Londoner O2-Arena nicht so erfreulich – aufgrund der Fans. Der Niederländer hatte ohnehin keine Lust darauf. Nun verkündet sein Vater Jos eine endgültige Entscheidung.

Formel 1: Jos Verstappen wütet über Veranstaltung

Bei der F1 75-Veranstaltung in London waren viele Fans begeistert. Die Lackierungen der Autos wurden präsentiert, die Formel-1-Stars waren dabei. Auch Max Verstappen. Der Weltmeister hatte Monate zuvor betont, gar keine Lust darauf zu haben. In der O2-Arena war ihm das auch oftmals anzumerken.

Was ihn vermutlich besonders genervt haben dürfte: die Reaktion der anwesenden Fans. Verstappen und Red-Bull-Teamchef Christian Horner wurden ausgebuht. Aus der Ferne schaute sich Papa Jos Verstappen die Veranstaltung zum 75-jährigen Bestehen der Formel 1 an und war nicht begeistert.

„An sich dachte ich, dass es ein vernünftiges Set-up war. Nur fand ich es beschämend, was da mit Red Bull Racing passiert ist. Also, das Horner und Max ausgebuht wurden. Schau mal: Da machst du es für die Formel 1, bist dort anwesend, um den Sport zu fördern und dann wirst du in der Öffentlichkeit ausgebuht. Das ist nicht akzeptabel. Ich verstehe es, denn Max ist der Einzige, der die Engländer anfeuert und genau sagt, wie die Dinge sind. Aber ich denke nicht, dass das akzeptabel ist. Es ist wirklich eine Enttäuschung, was da passiert ist „, sagte Verstappen Senior gegenüber „RaceXpress.“

„Werden mich bestimmt nicht sehen“

Auf die Frage, ob der Red-Bull-Star in Zukunft jemals wieder an solchen Formel-1-Veranstaltungen teilnehmen wird, verkündete Jos Verstappen die Entscheidung: „Nein, Max hat keine Lust drauf, vor 25.000 Leuten so ausgebuht zu werden. Er sagte selbst: ‚Wenn das nächstes Jahr in England ist, werden sie mich bestimmt nicht sehen.'“

Eine deutliche Reaktion der Verstappens auf das Ausbuhen der Zuschauer in der Arena. Der Niederländer hatte ohnehin keine Lust darauf – jetzt hat er auch keine Gründe mehr, dort anwesend zu sein. „Du bist da, um für den Sport zu werben und die neuen Farbschemata der Autos zu präsentieren, aber wenn sie dann so randalieren, stellt sich die Frage, wozu du da bist? Er muss sich sowieso darauf vorbereiten, dorthin zu fahren, aber dann wirst du so ausgebuht. Ich denke, sie müssen sich das genau ansehen, denn das gehört nicht zu diesem Sport“, schloss Jos Verstappen ab.