Formel 1: Ex-Weltmeister will es nochmal wissen! Er klemmt sich wieder hinters Lenkrad

Die großen Comeback-Tage der Formel-1-Altstars gehen weiter. Zuletzt kündigten mehrere Fahrer an, dass sie es noch mal wissen wollen. Zwar nicht in der Königsklasse des Motorsports, wohl aber in anderen Rennserien.

So kündigte neben „Iceman“ Kimi Räikkönen auch Sky-Experte Ralf Schumacher an, sich noch in diesem Jahr wieder hinter ein Steuer zu klemmen. Jetzt folgt der Dritte: Ein weiterer Ex-Weltmeister der Formel 1 tritt bald in der NASCAR-Serie an.

Er war vielleicht einer der überraschendsten Weltmeister, welche die F1 hervorgebracht hat. 2009 ging Brawn-GP als neues Team mit seinen Fahrern Rubens Barrichello und Jenson Button an den Start. Der Rennstall von Mastermind Ross Brawn holte auf Anhieb beide Titel. Button krönte sich am Ende des Jahres zum besten Fahrer.

Ein Erfolg, den er fortan nicht mehr wiederholen konnte. Bis 2017 blieb er als Fahrer in der Formel 1. Heute ist Button als TV-Experte aktiv. Doch es juckt ihn noch immer in den Fingern. Genau aus diesem Grund kündigte er nun sein Rennsport-Comeback an.

Aufeinandertreffen mit Räikkönen

Button wird den Ford Mustang mit der Startnummer 15 für Rick Ware Racing fahren. Insgesamt drei Rennen sind eingeplant. Los geht es am 26. März in Austin (USA). Genau in dem Rennen, in dem auch F1-Legende Kimi Räikkönen den Start geht.

Über viele Jahre lieferten sich die beiden in der Formel 1 heiße Duelle. Durch ihre langjährige Vergangenheit kennen sich beide gut. Anders als für Button ist der Auftritt in Austin für den Finnen aber schon der zweite NASCAR-Einsatz.

Formel 1: „Anders als gewohnt“

Button, der sich nach seiner Zeit bei McLaren bereits in einigen anderen Rennserien ausgetobt hat, weiß, dass eine Herausforderung auf ihn wartet. „Ein Cup-Auto zu fahren, ist natürlich etwas ganz anderes als das, was ich gewohnt bin. Es ist viel schwerer, hat viel weniger Leistung und im Grunde keinen Abtrieb“, sagt er. Optimistisch ist er dennoch.

Es ist übrigens nicht der einzige Auftritt, den Ex-Formel-1-Weltmeister Button in diesem Jahr haben wird. Im Juni wird er im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von LeMans auf der Strecke sein.