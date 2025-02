Formel 1: Teamchef deutet Fahrer-Wechsel an! Passiert es schon kurz nach Saison-Start?

In der Formel 1 kämpfen die Beteiligten mit dem Messer zwischen den Zähnen. Nicht umsonst lastet der Königsklasse das Image des Haifischbeckens des Motorsports an. Wer auch nur kurz nicht aufpasst oder nicht sein Bestes gibt, der kann schon außen vor sein.

Und in dieser Saison gibt es einen Kandidaten, bei dem sich alle einig sind, dass es ihn treffen wird. Experten prognostizieren Jack Doohan keine lange Karriere in der Formel 1! Und jetzt meldet sich auch noch ein Teamchef zu Wort.

Formel 1: Colapinto drängt auf Einsätze

Der Grund liegt in der Verpflichtung von Franco Colapinto. Den Williams-Fahrer holte Alpine offiziell als Ersatzfahrer (und auf Leihbasis für fünf Jahre). Doch diese Rolle hätte der Argentinier auch bei seinem alten Rennstall haben können. Warum also wechseln? Für Experten und Fans liegt auf der Hand, dass mehr im Busch steckt.

+++ Deutsches F1-Märchen! Haas lässt die Katze aus dem Sack +++

Zudem soll Doohan eine Performance-Klausel im Vertrag haben, die es dem Rennstall erlaubt, ihn zu ersetzen, sollte er nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. Welche das genau sind, bleibt vorerst ein Geheimnis. Doch die Worte von Formel-1-Teamchef James Vowles lassen jetzt aufhorchen.

Vowles spricht Klartext

Der Williams-Boss war an den Verhandlungen über einen Wechsel Colapintos direkt beteiligt und dürfte in etwa wissen, was vereinbart wurde. Gegenüber „Sky Sports“ findet der Brite jetzt klare Worte. Die Entscheidung, Colapinto gehen zu lassen, hinge damit zusammen, dass er es verdient habe, einen Stammplatz zu haben und dass er nicht nur Ersatzfahrer sein sollte.

„Wir haben zwei großartige Fahrer für die nächsten zwei Jahre, ich habe keinen Platz für ihn, und seine beste Chance ist bei Alpine“, sagte Vowles, für den kommende Saison Alex Albon und Carlos Sainz fahren.

Top-News:

Bedeutet: Auch bei Williams geht man davon aus, dass Colapinto Doohan schnell in der Formel 1 ersetzen wird. Anderseits hätte der langjährige Leih-Deal für Williams kaum einen Nutzen.