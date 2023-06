Die Formel 1 öffnet die Türen für neue Teams. Die Bewerbungsphase ist beendet, eine Entscheidung naht. Eine offizielle Verkündung, welche Rennställe sich nun um einen Platz beworben haben, gab es nicht. Nun aber packt ein Team aus.

Der Rennstall Hitech hat offiziell seine Bewerbung für die Formel 1 bekannt gegeben. Das Team, das bereits in den unteren Formel-Klassen dabei ist, will künftig auch bei den ganz Großen mitfahren. Mit seinem Interesse ist Hitech aber nicht alleine.

Formel 1: Hitech gibt Bewerbung offiziell bekannt

Hitech gab am Dienstag (27. Juni) den Einstieg eines neuen Investors bekannt. Vladimir Kim, ein kasachischer Geschäftsmann, erwarb einen Anteil von 25 Prozent an der Muttergesellschaft und unterstützt das Team in Zukunft als Großinvestor.

+++ Formel 1: Irre! Diese Red-Bull-Pläne sind ein Schlag ins Gesicht für alle Teams +++

Im Rahmen dessen teilte Hitech schließlich auch mit: „Im Jahr 2023, nach 20 Monaten Planung und umfangreicher Vorbereitung an seinem Standort in Silverstone, bewarb sich Hitech um die Teilnahme an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft ab der Saison 2026.“ Neben dem Team Andretti Motorsports scheint Hitech angesichts der Motorsporterfahrung der heißeste Bewerber zu sein.

Maximal wird die Formel 1 zwei neue Teams zulassen – allerdings nur, wenn diese den hohen Anforderungen gerecht werden und für die Rennserie einen Mehrwert bieten. Wie viele Bewerber es offiziell gibt, verriet die Formel 1 nicht.

Das sind die anderen Bewerber

Neben Hitech und Andretti versuchen es wohl auch Formula Equal, LKY SUNZ und Rodin Carlin. Formula Equal ist ein Projekt von Craig Pollock, dessen Ziel es ist, Frauen in den Sport zu integrieren. Hinter LKY SUNZ steckt Benjamin Durand aus Frankreich, dessen Projekt von Geldern hauptsächlich aus Asien finanziert wird. Rodin Carlin wiederum bringt einen ähnlichen Background wie Hitech mit, ist schon in der Formel 3 und 2 aktiv und hat zusätzlich mit David Dicker einen australischen Großinvestor im Hintergrund. Nicht bestätigt sind die Bewerbungen von „Project 21“, dem indischen Mumbai Falcons-Team und dem Nachwuchsteam Campos.

Das könnte dich auch interessieren:

Ewigkeiten dürfte es nicht mehr dauern, bis endlich eine Entscheidung fällt, wer künftig in der Formel 1 starten darf. Offiziell lief die Bewerbungsphase bis zum 30. April, bis zum 30. Juni soll eigentlich eine Entscheidung fallen.