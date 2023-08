Formel 1: Hammer-Entscheidung steht bevor! Verstappen, Hamilton und Co. spitzen die Ohren

Sommerpause in der Formel 1, aber ruhig wird es dennoch nicht. In der Motorsport-Königsklasse steht nämlich eine mehr als nur wichtige Entscheidung bevor.

In den kommenden Wochen soll nämlich darüber entschieden werden, welcher Hersteller ab 2025 die Reifen für die Formel 1 liefern wird. Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. schauen dabei ganz genau hin.

Formel 1: Hammer-Entscheidung steht bevor!

Im Februar hat die FIA einen Aufruf gestartet, in dem sich der Reifenhersteller für einen exklusiven Liefervertrag mit der Formel 1 bewerben können. Ab 2025 beginnt der Kontrakt und bis 2027 dauern. Pirelli ist seit 2011 der einzige Lieferant der Motorsport-Königsklasse, der Bridgestone damals ablöste.

Nun duellieren sich beide Reifenhersteller erneut. Wie das Online-Portal „GPblog“ berichtet, sind die Verhandlungen bereits im vollen Gange. Eine Entscheidung soll bereits in den kommenden Wochen fallen, sofern nichts dazwischen kommt.

Der erfolgreiche Bewerber wird auch den Vertrag für die FIA-Rahmenmeisterschaft der Formel 2 und Formel 3 erhalten.

Pirelli im Vorteil gegen Bridgestone

Die besten Karten soll dabei tatsächlich Pirelli haben, der trotz eines zehn Millionen Euro niedrigeren Angebot als das des Konkurrenten einen neuen Vertrag erhalten soll. Zudem soll der Reifenhersteller der Formel 1 viel investiert haben – zum Beispiel in die Entwicklung der Reifen ohne Heizungsdecken. Sollte sich die FIA aber für Bridgestone entscheiden, werden sich diese Investitionen, die auf ausdrücklichen Wunsch der Motorsport-Königsklasse getätigt wurden, als nutzlos erweisen.

Gegenüber „GPblog“ erklärte Pirelli, dass es noch nicht abzusehen ist, wer den Zuschlag erhalten wird. Mario Isola, der bei dem Reifenhersteller für die Formel 1 zuständig ist, sei zuversichtlich, dass die Angebote für sein Unternehmen positiv ausfallen werden.

„Ich glaube, dass wir in den letzten zwölf Jahren ein guter Partner waren – nicht nur ein Reifenlieferant. Wir versuchen immer, einen Reifen zu liefern, der (den, Anm. d. Red.) Erwartungen entspricht. Wir hatten viele Veränderungen in dieser Zeit, nicht nur die großen Veränderungen, die 18-Zoll-Reifen, die breiteren Reifen 2017 oder die neue Power Unit 2014 – zusammen mit den Reifen mit hohem Abrieb am Anfang“, so der Italiener. Der genaue Zeitpunkt über die Verkündung der FIA ist nicht bekannt. Erwartet wird die Entscheidung im August. Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. werden genauso wie die Teams ganz genau hinhören.