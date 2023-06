Formel 1: Verstappen stichelt gegen Hamilton – „Werden mich dafür hassen“

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton – das ist seit einigen Jahren das Mega-Duell in der Formel 1. Nicht nur auf der Strecke fliegen immer wieder die Giftpfeile hin und her.

Jetzt hat Max Verstappen eine Aussage über Lewis Hamilton getroffen, die nicht allen Fans der Formel 1 gefallen wird. Während Fernando Alonso mächtig gelobt wird, stichelt Verstappen gegen seinen großen Rivalen.

Formel 1: Verstappen lobt Alonso – Giftpfeil in Richtung Hamilton

In einem Interview mit der der „Times“ lobt Verstappen den Spanier Alonso für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, die beide Fahrer verbinde. „Ich denke, dass zusätzliche Kapazitäten auch in der Formel 1 ein großer Vorteil sind. So etwas kann man nicht trainieren“, sagte der Red-Bull-Star.

Was er damit meint: Verstappen erkenne dies „an der Art und Weise, wie er im Auto agiert, wie er kleine Dinge wahrnimmt, wie er diese zusätzliche Kapazität zeigt – er fährt immer noch am Limit, aber er denkt auch an andere Dinge.“

Ein Beispiel gefällig? Beim Großen Preis von Miami beobachtete er seinen Teamkollegen Lance Stroll während des Rennens an den Bildschirmen am Streckenrand und lobte ihn für sein Überholmanöver (Hier mehr dazu!).

„Die Leute werden mich wahrscheinlich dafür hassen“

Bei Hamilton sehe er diese Fähigkeiten nicht so sehr. Alonso steche da „mehr heraus“ als der siebenmalige Weltmeister. Was seine Aussagen auslösen, kann Verstappen sich dabei schon denken: „Die Leute werden mich wahrscheinlich dafür hassen, aber so sehe ich das einfach“, so Verstapppen.

In dieser Formel-1-Saison ist Verstappen schier unantastbar. Der Niederländer führt die WM an und ist auf dem besten Weg seinen dritten WM-Titel in Folge einzufahren. Ob er auch den Spanien-GP gewinnt, erfährst du bei uns im Live-Ticker!