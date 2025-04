Formel 1: Hamilton macht Ferrari eine Ansage – Superstar fordert drastische Maßnahmen

Es ist bislang nicht die Formel-1-Saison, die sich Ferrari und Lewis Hamilton vorgestellt haben. Bis auf einen Sprintsieg sprang sonst nicht viel mehr raus. Die Scuderia und der siebenfache Weltmeister liegen weit hinter den Erwartungen zurück.

Um in diesem Formel-1-Jahr noch wenigstens einige Erfolge feiern zu können, fordert Hamilton jetzt Veränderungen. Der britische Superstar will endlich wieder vorne um den Rennsieg fahren.

Formel 1: Hamilton nicht zufrieden

Nicht mal mehr im Qualifying läuft es für Lewis Hamilton. Sein SF-25 kommt längst nicht an die McLarens ran. Auch Mercedes, Red Bull um Max Verstappen und sogar ein Racing Bulls waren in Japan schneller. Der Formel-1-Superstar ist frustriert. Vor allem auch, weil sein Teamkollege Charles Leclerc es irgendwie auf Platz vier vor ihm schaffte.

„Nun, ich denke, Charles hat heute eine großartige Runde gedreht, wirklich gut gemacht von ihm. Ich glaube, er hat vielleicht das Auto ein wenig übertroffen, aber eine großartige Runde,“ lobte Hamilton seinen Teamkollegen für ein gutes Ergebnis.

Er selbst ist nicht zufrieden. „Von meiner Seite aus habe ich nicht alles bekommen, was ich vom Auto brauchte. Aber ja, wir müssen das Auto aufrüsten“, so der Ferrari-Star, der eine deutliche Forderung hat. Upgrades sollen jetzt her.

Hamilton fordert Upgrades

Ob jetzt so früh in der Saison schon Upgrades an dem Formel-1-Wagen des Briten vorgenommen werden, ist noch unklar. Das werden spätestens die nächsten Rennen zeigen, ob Hamilton und Ferrari dann wirklich langsam aber sicher Veränderungen brauchen. In Japan geht der siebenmalige Weltmeister von Position acht ins Rennen.

Auch bei seinem Teamkollegen Leclerc läuft die Saison bislang noch nicht so, wie erhofft. McLaren um die beiden Piloten Lando Norris und Oscar Piastri ist der klare Favorit auf beide Weltmeistertitel. Mercedes macht auch immer wieder mit starken Platzierungen auf sich aufmerksam. Und dann ist da auch noch Max Verstappen, der im wohl viertschnellsten Auto des Feldes sensationell in Japan auf die Pole gefahren ist.