Formel 1: Ferrari hat entschieden – Hamilton-Plan steht

Seit wenigen Tagen hat Lewis Hamilton das Mercedes-Silber gegen Ferrari-Rot getauscht. Der Formel-1-Superstar steht seit dem 1. Januar bei der Scuderia unter Vertrag. Er soll die Italiener nach einer langen Durststrecke wieder zum WM-Titel führen.

Gespannt erwarten die Fans der Formel 1 den ersten offiziellen Auftritt von Lewis Hamilton als Ferrari-Fahrer. Darauf müssen sie allerdings wohl noch etwas länger warten. Geplant ist dies nämlich erst für Mitte Februar.

Formel 1: Ferraris Hamilton-Plan enthüllt

Nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi ging Lewis Hamilton auf Abschiedstour. Er sagte seinen ehemaligen Teamkollegen in der Fabrik in Brackley „Goodbye“, stattete Hauptsponsor Petronas in Malaysia noch einen Besuch ab. Damit ist das Kapitel Mercedes offiziell beendet.

Das neuste Kapitel in seiner Karriere heißt Ferrari – und das hat offiziell am 1. Januar begonnen. Richtig loslegen wird Hamilton allerdings wohl erst am 20. Januar. Nach Informationen von „RTL“ wird der Brite nach seinem Urlaub dann zum ersten Mal in der Fabrik in Maranello zu Gast sein, um alle kennenzulernen.

+++ Formel 1: Horner spricht über Verstappen-Abgang – „Das ist unvermeidlich“ +++

Kurz darauf soll dort auch ein erster Test stattfinden. Für einen Reifentest über 100 Kilometer nimmt Hamilton dann zum allerersten Mal in einem Ferrari Platz. Den Fans wird er sich als Ferrari-Fahrer mutmaßlich aber erst später präsentieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Erster Auftritt in London

Dem Bericht zufolge soll das große Launch-Event der Formel 1 am 18. Februar in London sein erster großer öffentlicher Auftritt in den Farben der Scuderia sein. Einen Tag später steht dann die Autopräsentation in Maranello an.

Eine spezielle Vorstellung von Lewis Hamilton vor der Presse oder den Fans sei demnach vorab nicht mehr geplant.