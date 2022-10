Formel 1: Schumacher-Boss mit deutlichen Worten – „Messlatte höher gelegt, als sie sein sollte“

Spannung trotz entschiedener Meisterschaft. Das ist das Motto der verbleibenden vier Rennen in der Formel 1. Besonders das Mittelfeld ist heiß umkämpft. Jedes Team will so viele Punkte wie möglich holen, um sich zusätzliche Einnahmen zu sichern.

Am kommenden Wochenende geht es in die USA nach Texas. Heimspiel für Haas. Das Team von Mick Schumacher könne sich eigentlich freuen, wäre da nicht ein nerviges Problem. Teamchef Günther Steiner bezieht nun knallhart Stellung.

Formel 1: Zu viel Euphorie um Haas

Mit einem Knall war Haas in die Saison gestartet. Der zurückgekehrte Kevin Magnussen belegte in Bahrain Platz fünf, eine Woche später in Saudi-Arabien Platz neun und fuhr auch in Imola in die Punkte. 15 Punkte aus drei Rennen – das sorgte beim einstigen punktelosen Team für Euphorie.

Schnell stellte sich die Frage, ob Haas jetzt regelmäßig in den Top 10 zu finden ist. Auch die ersten Punkte für Mick Schumacher schienen plötzlich ganz nah. Doch dann folgte der Bruch. Während andere Teams ihre Autos weiterentwickelten, stagnierte Haas und sammelte einige Nullrunden.

Steiner mit klaren Worten

Zuletzt blieb man in sieben Rennen in Folge ohne Punkte. Die Schuld dafür lag aber nicht nur bei den Fahrern. Der ursprünglichen Euphorie ist jedenfalls Ernüchterung gewichen. Steiner geht davon aus, dass die guten Ergebnisse die Erwartungen verzerrt haben.

Neues aus der Formel 1: Wie einst in Deutschland – Veranstalter hat große Pläne

„Es könnte sein, dass die Leute die Messlatte höher gelegt haben, als sie sein sollte“, zitiert ihn das Portal „GP Fans“. Jeder habe gedacht, man lande jetzt regelmäßig unter den ersten Acht. „Wenn man dann ein paar Ergebnisse einfährt, die nicht so gut sind, bringt das Negatives mit sich und alles ist falsch“, meckert Steiner.

Formel 1: Schwieriges Unterfangen für Haas

Deshalb gibt Steiner vor dem Heim-GP in der Formel 1 auch nur gedämpfte Erwartungen. „Wenn du nicht 100 Prozent deiner Leistung bringst, wirst du keine Punkte mehr holen“, prophezeit er.

Weitere F1-News: Formel 1: Insider verrät es – Hamilton zieht Schlussstrich

In der Konstrukteurswertung liegt Haas derzeit auf dem achten Platz – punktgleich mit Alpha Tauri. Am liebsten wäre es dem Team natürlich, wenn man sogar noch Aston Martin und Alfa Romeo kassieren würde. Dafür muss man aber elf bzw. 18 Punkte aufholen.