Formel 1: Haas macht es offiziell – Veränderung für Mick Schumacher

Alles neu bei Haas. Wenn die Fahrer der Formel 1 am späten Freitagabend erstmals ihre Runden in Austin drehen, wird der US-Rennstall die Show stehlen. Das Team von Mick Schumacher hat sich für das Heimrennen etwas besonderes ausgedacht.

Die beiden Boliden werden in neuem Glanz erstrahlen. Nicht nur, dass Haas endlich einen neuen Titelsponsor hat. Gleich das ganze Design des Renners änderte man für das Wochenende ab. Damit fällt Haas in der Formel 1 auf jeden Fall auf.

Formel 1: Neues Design für Schumi-Wagen

Vergangenes Jahr fuhr Schumacher in weiß-blau-rot. Nach der Trennung von Uralkali stieg Haas auf ein schlichtes weiß-rot-schwarzes Design um. In Austin wird noch mal alles anders sein. Denn das Team wird in einer Sonderlackierung antreten.

Beim 10-jährigen Jubiläum des „Circuit of The Americas“ werden die beiden Autos mit jeder Menge Sterne und blauer Farbe versehen. In Anlehnung an die amerikanische Flagge wurden auf jedes Auto je 50 Sterne gedruckt.

Einige blaue Akzente runden das US-Design ab. Zudem werden Logos des neuen Hauptsponsors „MoneyGram“ (Hier alle Infos zum Deal) sowie ein Jubiläums-Aufkleber im Bezug auf das zehnte Rennen in Austin an den Wagen angebracht.

Erstmals in Erscheinung treten die Autos am Freitag (21. Oktober) um 21 Uhr deutscher Zeit. Im ersten Training wird neben Mick Schumacher allerdings nicht Kevin Magnussen, sondern Antonio Giovinazzi antreten. Haas erfüllt damit die Auflagen, Ersatz- und Nachwuchsfahrer zum Einsatz kommen zu lassen.

Formel 1: Was wird aus Mick Schumacher?

Für Mick Schumacher gibt es keinen Raum mehr für Fehler. Teamchef Günther Steiner und Besitzer Gene Haas haben nachhaltig klar gemacht, dass Schumi Jr. in die Punkte fahren muss, um einen neuen Vertrag zu bekommen.

Neben Schumacher soll Nico Hülkenberg der heißeste Kandidat auf das zweite Cockpit bei Haas sein. Hülkenberg fuhr zuletzt 2019 fest in der Formel 1 und trat seitdem lediglich als Ersatzfahrer in Erscheinung.